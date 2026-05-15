Aleksander Čeferin pred veliko odločitvijo, Evropa povedala svoje

Predsedniku Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandru Čeferinu leta 2027 poteče mandat, a bi lahko, če se bo seveda za to odločil, ostal na položaju prvega moža evropskega nogometa tudi v prihodnje. Članice mu izražajo podporo, njegovo morebitno kandidaturo za nov mandat (2027–2031), sta že podprli Albanija ter Bosna in Hercegovina. Poraja se le še vprašanje, kakšna bo odločitev 58-letnega Grosupeljčana, ki že dolgo piše zgodovino in ustvarja odmevne mejnike slovenskega nogometa.

"Slovenija ima dva milijona prebivalcev, a ima tudi Aleksandra Čeferina, predsednika Uefe. Šele čez sto let bomo razumeli, kaj to pomeni. Zdaj tega ne razumemo, niti ne znamo ceniti, kaj predstavlja položaj predsednika Uefe. Počakajte malo! V Evropi so tudi Francija, Nemčija, Italija. Velesile, večkratne svetovne prvakinje, potem pa ima predsednika mala Slovenija?" se je pred kratkim na Sportalu v rubriki Prek meja začudeno in ponosno spraševal legendarni albanski nogometaš s slovenskim potnim listom Kliton Bozgo. Prepričan je, da Slovenija ne zna dovolj ceniti dosežka, s katerim se lahko pohvali Aleksander Čeferin.

Prvi sta ga podprli Albanija in BiH

Uefa je na čelu z odločnim odzivom Aleksandra Čeferina preprečila nastanek kontroverzne superlige. Foto: Guliverimage Slovenski odvetnik in nekdanji predsednik Nogometne zveze Slovenije od leta 2016 opravlja vlogo prvega moža evropskega nogometa. Je predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa), ene najmočnejših, najbogatejših in najvplivnejših športnih krovnih zvez na tem planetu, če sklepamo po tem, kako Uefa deluje pod njegovim vodstvom ter koliko zaveznikov in somišljenikov je pridobil na svojo stran, pa bi lahko po prihodnjem letu, ko se mu bo iztekel zdajšnji mandat (2023–2027), zlahka nadaljeval poslanstvo. Članice Uefe mu namreč vseskozi izražajo podporo, Albanija ter Bosna in Hercegovina pa sta, o tem poroča Delo, že podprli njegovo kandidaturo. Za zdaj se še ne ve, ali jo bo 58-letni Slovenec tudi sprejel.

Na vročem stolčku Uefe sedi že okroglo desetletje, v tem času pa ni manjkalo izzivov in ovir, s katerimi se je spopadel evropski nogomet. Preglavice je najprej povzročala pandemija covida-19, nato je skušala Uefi načrte prekrižati ideja nekaterih najbogatejših klubov o elitistični superligi, za nameček pa je na območju Evrope oziroma v njeni neposredni bližini začelo rožljati orožje. Začelo se je nemalo vojaških spopadov in političnih kriz, zaradi katerih je Rusija, tako njen reprezentančni kot tudi klubski nogomet, leta 2022 izpadla iz tekmovanj pod okriljem Uefe. Tako je še danes. V evropskem nogometu je vmes zaživelo kar nekaj novih tekmovanj, najbolj odmevni novosti sta liga narodov in konferenčna liga.

O predsedniku se bo odločalo v oddaljenem Kazahstanu

Ta mesec ga čakajo številne obveznosti, ko bo na slavnostnih odrih podeljeval evropske klubske lovorike. Foto: Reuters Da Čeferin računa na veliko podporo članic, je bilo jasno razvidno že na zadnjih volitvah, ko sploh ni imel protikandidata. V evropski nogometni javnosti vlada prepričanje, da bi bilo podobno, če bi se Čeferin prihodnje leto, ko se bo o tem 4. marca 2027 odločalo na volilnem kongresu v Kazahstanu (Astana), odločil znova kandidirati. Do tega se še ni javno opredelil, glede na podporo, ki jo uživa pri članicah, pa ne gre verjeti v scenarij, da bi lahko, če se bo odločil znova kandidirati, računal na kakšnega protikandidata.

Pred leti je sicer veliko prahu dvignila odločitev njegovega nekdanjega tesnega sodelavca Zvonimirja Bobana. Nekdanjega hrvaškega nogometnega asa in zdajšnjega predsednika zagrebškega Dinama, kjer odlično sodeluje z Miho Zajcem, klub pa je v tej sezoni osvojil dvojno krono, je takrat zmotila sprememba statuta, po kateri bi lahko Čeferin opravljal tudi četrti predsedniški mandat zapored. Pri tem velja poudariti, da Čeferin prvega mandata ni opravil v polnem obsegu, saj je leta 2016 vskočil na odgovorni položaj namesto suspendiranega Michela Platinija. Takratni mandat se je končal leta 2019, nato pa je nadaljeval poslanstvo na vročem stolčku, na katerem sedi še danes.

Nogometaši Brinja so v sredo izgubili finale pokalnega tekmovanja in zapravili zgodovinsko priložnost, da bi si kot drugoligaš zagotovili nastop v Evropi. Foto: Filip Barbalić

Grosupeljčan je v sredo dočakal zgodovinski trenutek za njegovo mesto, saj je NK Brinje Grosuplje nastopil v finalu pokalnega tekmovanja. Če bi drugoligaški klub premagal Aluminij, bi si prislužil celo nastop v Evropi, tako da bi nastopal v tekmovanju pod okriljem Uefe. Bo pa imelo Brinje v prihodnosti glede tega še veliko priložnosti. Če bi se Čeferin odločil za novo kandidaturo pri Uefi, bi lahko glede na podporo članic nadaljeval predsedniško delo vse do leta 2031.