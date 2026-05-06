Nogometaši Arsenala so se sinoči po domači zmagi 1:0 proti madridskemu Atleticu slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka in skupnemu izidu 2:1 drugič v zgodovini uvrstili v finale lige prvakov. Tako bodo 30. maja po dvajsetih letih spet lovili svoj prvi naslov, v Budimpešti bo njihov tekmec boljši iz dvoboja med Bayernom in PSG.

Kot pravi trener Mikel Arteta, sta bili na povratnem polfinalnem dvoboju v Londonu pri njegovih igralcih vidna neverjetna želja in moč, ki so jo črpali tudi s tribun.

"Kaj takega še nisem doživel. Navijači so bili z nami pri vsaki žogi, zaradi njih je bila tekma posebna in edinstvena. Vedeli smo, koliko zmaga pomeni vsem, dali smo vse na kocko in fantje so opravili neverjetno delo," je dejal Arteta, ki tega večera ne bo nikoli pozabil.

"Doživeti takšne trenutke z našimi ljudmi, našimi igralci, vsemi v klubu, je preprosto neverjeten občutek. Veliko stvari, ki jih počnemo in skozi katere gremo, je smiselnih in ko vidiš toliko srečnih obrazov in toliko ljudi, ki so ponosni na to, kar počnemo, moraš biti srečen. Način, kako so nas naši navijači čakali na stadionu, energija, strast, ki so jo vložili, vse to je bilo neverjetno. V takem vzdušju nikakor nismo mogli izgubiti," je veliko vlogo pri uspehu pripisal navijačem.

"Tekmo je moral odločiti nekdo poseben. In Saka to zagotovo je."

Španec, ki je s svojo ekipo v ligi prvakov letos še neporažen, ima 11 zmag in tri remije, je bil tudi vesel, ker je tekmo odločil Bukayo Saka, za kaj takega naj bi bil najbolj primeren član svoje ekipe.

"Tekmo je moral odločiti nekdo poseben. In Saka to zagotovo je," je menil Arteta, ki se zaveda, da se nahaja pred zgodovinskim dogodkom. Poleg lige prvakov ima tudi veliko priložnost, da postane prvak tudi v državnem prvenstvu. Pred ekipo so še štiri tekme v sezoni, če vse dobi, se bo veselila dvojčka naslovov. Po remiju Manchester Cityja proti Evertonu ima v prvenstvu vse v svojih rokah.

"Vsi lahko čutimo premik v energiji, v prepričanju, v vsem. Izkoristimo to na pravi način, vsekakor smo prepričani, da nam lahko uspe. Nocoj bomo uživali, že jutri pa se moramo začeti pripravljati na nedeljo. Čaka nas neverjetna tekma proti West Hamu, res težka, imeli bomo štiri dni za pripravo na ta obračun," je po zmagi proti Atleticu že razmišljal tudi o nedeljski prvenstveni tekmi.

"Čestitati moramo tekmecem, pri katerih Arteta opravlja odlično delo. Privoščim mu uspeh."

Trener Atletica Diego Simeone po tekmi ni hotel iskati opravičil. "Če smo izpadli, je to zato, ker so si naši nasprotniki zaslužili napredovanje. V prvem polčasu so izkoristili svojo veliko priložnost, kar jim je zasluženo prineslo zmago. Počutim se mirno in spokojno," je Argentinec povedal za spletno stran Evropske nogometne zveze.

Iz poraza ni delal drame, tudi sam je bil ponosen na svoje fante: "Dali smo vse od sebe in zdaj moramo sprejeti položaj, v katerem smo. V nekaterih momentih nismo bili dovolj previdni, Arsenal nas je kaznoval. V drugem polčasu smo se izboljšali, bile so stvari, ki bi nam lahko šle na roko, a niso. Tako pač je. Čestitati moramo tekmecem, pri katerih Arteta opravlja odlično delo. Privoščim mu uspeh."