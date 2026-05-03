Avtor:
STA

Nedelja,
3. 5. 2026,
18.37

nogomet liga prvakinj Barcelona

Liga prvakinj, polfinale, povratna tekma

Še četrtič v zadnjih sedmih letih za krono lige prvakinj Barcelona in Lyon

Barcelona | Nogometašice Barcelone in Lyona se bodo še četrtič v zadnjih sedmih letih srečale v finalu najelitnejšega klubskega tekmovanja. | Foto Reuters

Nogometašice Barcelone in Lyona se bodo še četrtič v zadnjih sedmih letih srečale v finalu najelitnejšega klubskega tekmovanja.

Nogometašice Barcelone so se uvrstile v finale lige prvakinj, potem ko so na drugi tekmi na domačem stadionu s 4:2 premagale Bayern iz Münchna. V finalu se bodo 23. maja pomerile s francoskim Lyonom, ki je dan prej premagal branilca naslova Arsenal.

Nogometašice Barcelone in Lyona se bodo še četrtič v zadnjih sedmih letih srečale v finalu najelitnejšega klubskega tekmovanja. Francozinje so bile uspešnejše leta 2019 (4:1) in 2022 (3:1), pred dvema letoma pa so Katalonke slavile z 2:0.

Barcelona je v zadnjem času nasploh najuspešnejša zasedba, saj bo v finalu igrala še šestič zapovrstjo in sedmič v zadnjih osmih izdajah lige prvakov. Katalonke bodo lovile četrti naslov, igralke Lyona pa devetega, prvega po letu 2022.

Barcelona je na današnji povratni tekmi proti Bayernu, prva se je na Bavarskem končala z 1:1, začela bolje in povedla v 13. minuti po zadetku Salme Paralluelo. Štiri minute kasneje je izenačila Linda Dallmann, a je trajalo vsega pet minut, da je Alexia Putellas znova popeljala Barcelono v vodstvo.

V drugem polčasu sta v 55. in 58. minuti zadeli še Ema Pajor in še drugič na tekmi Putellas za 4:1, znižala pa je Pernille Harder v 71. minuti, a vse skupaj premalo za morebiten preobrat v zadnjem delu dvoboja.

Finale bo čez 20 dni na stadionu Ulevaal v Oslu.

