Manchester City pod pritiskom, Benjamin Šeško zadel in se poškodoval

Angleška premier liga se je prevesila v zaključno fazo. V zaključni tekmi 35. kroga bo Manchester City gostoval v Liverpoolu pri Evertonu in v lovu za Arsenalom lovil nujne tri točke. Prvo tekmo kroga je v petek odigrala ekipa Jake Bijola, Leeds United. S 3:1 je premagala Burnley in je zdaj varnih devet točk nad cono izpada. Drugi Slovenec v angleški prvi ligi, Benjamin Šeško, se je z Manchester Unitedom v nedeljo na enem največjih derbijev na Old Traffordu pomeril z Liverpoolom in zmagal s 3:2. Za rdeče vrage je zadel tudi Slovenec, ki pa se je v prvem polčasu poškodoval in v drugem ni več stopil na zelenico. United si je z novimi tremi točkami že zagotovil mesto v ligi prvakov. Na zadnji nedeljski tekmi je Tottenham na gostovanju pri Aston Villi prišel do pomembne zmage v boju za obstanek. V soboto je bila pozornost usmerjena na tekmo vodilnega Arsenala, ki je zanesljivo opravil s Fulhamom (3:0).

Angleško prvenstvo, 35. krog:

Ponedeljek, 4. maj:

Več pritiska spet na strani Manchester Cityja

Manchester City se je aprila vrnil v borbo za angleško lovoriko. Foto: Reuters Do konca angleške premier lige so še štirje krogi, Manchester City pa ima v dobrem še eno zaostalo tekmo (13. maja proti ekipi Crystal Palace), kar pomeni, da je bitka za prvaka še povsem izenačena. Nogometaši Arsenala, ki se v teh dneh borijo še za preboj v finale lige prvakov, so si sezono zakuhali s porazoma proti Bournemouthu in Cityju, ki je bil pred dvema tednoma na medsebojnem dvoboju boljši z 2:1. Danes Manchester City čaka še boj z Evertonom.

Sinje-modri so v nizu treh zaporednih zmag in se lahko osredotočajo samo na razplet angleške lige, kjer lovijo sedmi naslov v zadnjih desetih letih. Vemo pa, kako dolgo Arsenal čaka na svoj 14., že vse od leta 2004.

Šeško zadel na derbiju z Liverpoolom

V nedeljo sta se na največjem derbiju na Otoku pomerila Manchester United in Liverpool, rdeči vragi pa so zmagali s 3:2, se z novimi tremi točkami utrdili na tretjem mesti premier lige, ob tem pa so si že zagotovili mesto v naslednji sezoni lige prvakov. .

Benjamin Šeško je bil v začetni enajsterici rdečih vragov, ti pa so na Old Traffordu povedli že v šesti minuti tekme, ko je strel Matheusa Cunhe pred vrati Liverpoola s hrbtom malce preusmeril gostujoči vezist Alexis Mac Allister in vratar Frederick Woodman je bil nemočen. V 14. minuti so domači sprožili nov napad, v obrambi Liverpoola je prišlo do zmede, z nekaj sreče pa se je v imenitnem položaju pred vrati Liverpoola znašel Benjamin Šeško, v katerega je Woodman nato odbil žogo, ta pa se je od Radečana odbila v gol. Sodniki so si ogledali video posnetek in preverili, če je bil zadetek Slovenca čist in ga naposled potrdili.

Benjamin Šeško se je vpisal med strelce. Foto: Reuters

Šeško je v drugem polčasu ostal na klopi, ob igrišču so ga opazili rahlo šepati. Domače navijače pa je v tretji minuti nadaljevanja tekme utišal še Dominik Szoboszlai, ki je znižal zaostanek Liverpoola na 1:2. V 56. minuti so Liverpoolčani izigrali obrambo domačih, za izenačenje pa je poskrbel Cody Gakpo. Sledile so minute velikega pritiska gostov, domači pa so prebrodili vihar in v 77. minuti z imenitnim golom Kobbieja Mainooja prišli do novega vodstva. Tega nato do konca niso več izpustili iz rok.

Leeds vse bližje obstanku

Leeds je z zmago nad Burnleyjem (3:1) naredil velik korak k obstanku v premier ligi, tri kroge pred koncem prvenstva ima devet točk prednosti pred Tottenhamom, ki je na 18. mestu v območju izpada. Burnley in Wolverhampton sta že v povsem izgubljenem položaju.

Jaka Bijol je na dobri poti, da z Leedsom obstane v premier ligi. Foto: Reuters

Slovenski reprezentančni branilec Jaka Bijol je prispeval imenitno podajo v osmi minuti tekme na Elland Roadu, s katero je našel Antona Stacha, ta pa je z natančnim strelom domače povedel v vodstvo. 1:0 je bil izid prvega polčasa, v drugem pa je Leeds potreboval le štiri minute, da je nebogljenim gostom zabil še dva gola. V 52. minuti je zadel Noah Okafor, v 56. še Dominic Calvert-Lewin. Domači so se nato sprostili, morda preveč, saj je Burnley v 71. minuti zabil častni gol, strelec pa je bil Loum Tchaouna.

Leeds do konca sezone čakajo še obračuni s Tottenhamom, Brightonom in West Hamom.

Arsenal suveren

Trener topničarjev Mikel Arteta je bil po prvi polfinalni tekmi lige prvakov, ki so jo z Atleticom odigrali slabo (1:1), precej besen. Tudi pred tekmo s Fulhamom je svojim igralcem poslal jasno sporočilo: "Osredotočite se na Fulham in željo. Željo do igre, željo do tekmovalnosti, željo do zmage, željo, da boste bliže izpolnitvi sanj!"

Arsenal je suvereno opravil z londonskim tekmecem Fulhamom. Foto: Guliverimage

Varovanci so ga uslišali; suvereno so ugnali mestne tekmece iz zahodnega dela Londona. Izbranci španskega stratega so vse dvome o zmagi razrešili v prvi polovici tekme, ko je dva gola dosegel Šved Viktor Gyökeres (9. in 45.+4), enega pa Bukayo Saka (40.).

