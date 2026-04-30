Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ž. L., STA

Četrtek,
30. 4. 2026,
13.58

1 ura, 1 minuta

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Kobbie Mainoo Ruben Amorim Michael Carrick Manchester United Benjamin Šeško Benjamin Šeško

Četrtek, 30. 4. 2026, 13.58

1 ura, 1 minuta

Nova pogodba za Kobbieja Mainooja

Odlična novica za Benjamina Šeška: veliki up podpisal novo pogodbo

Avtorji:
Ž. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Benjamin Šeško, Manchester United | Kobbie Mainoo ostaja med rdečimi vragi. | Foto Guliverimage

Kobbie Mainoo ostaja med rdečimi vragi.

Foto: Guliverimage

Angleški nogometaš Kobbie Mainoo je podaljšal pogodbo z Manchester Unitedom, je klub, za katerega igra tudi slovenski reprezentant Benjamin Šeško, zapisal na spletni strani.

Michael Owen Komentator
Sportal Legendarni Anglež omilil kritike na račun Benjamina Šeška

Enaindvajsetletni Kobbie Mainoo je bil pred prihodom na klop Michaela Carricka na stranskem tiru pod vodstvom Rubena Amorima. V drugi polovici sezone pa je znova dobil ključno vlogo na sredini igrišča in si z dobrimi nastopi prislužil novo pogodbo.

Po pisanju angleških medijev bo zaslužil okoli 150.000 evrov na teden, na Old Traffordu pa bo predvidoma ostal vsaj do konca sezone 2030/31.

Mainoo se je Unitedovi akademiji pridružil leta 2014, v članski ekipi pa je doslej zbral 98 nastopov in dosegel sedem golov. Reprezentanco Anglije je zastopal 12-krat, med drugim tudi na zadnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji, ko so se Angleži v skupinskem delu pomerili s Slovenci in remizirali.

Manchester United trenutno na lestvici angleškega prvenstva zaseda tretje mesto z 61 točkami in potrebuje le še dve točki, da si matematično zagotovi nastop v ligi prvakov v prihodnji sezoni.

V nedeljo ga na Old Traffordu čaka derbi proti Liverpoolu, ki ima tri točke manj in je četrti.

Sportal Veselje Benjamina Šeška, ki je že pri številki deset
tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Kobbie Mainoo Ruben Amorim Michael Carrick Manchester United Benjamin Šeško Benjamin Šeško
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.