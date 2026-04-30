Odlična novica za Benjamina Šeška: veliki up podpisal novo pogodbo

Angleški nogometaš Kobbie Mainoo je podaljšal pogodbo z Manchester Unitedom, je klub, za katerega igra tudi slovenski reprezentant Benjamin Šeško, zapisal na spletni strani.

Enaindvajsetletni Kobbie Mainoo je bil pred prihodom na klop Michaela Carricka na stranskem tiru pod vodstvom Rubena Amorima. V drugi polovici sezone pa je znova dobil ključno vlogo na sredini igrišča in si z dobrimi nastopi prislužil novo pogodbo.

Po pisanju angleških medijev bo zaslužil okoli 150.000 evrov na teden, na Old Traffordu pa bo predvidoma ostal vsaj do konca sezone 2030/31.

Mainoo se je Unitedovi akademiji pridružil leta 2014, v članski ekipi pa je doslej zbral 98 nastopov in dosegel sedem golov. Reprezentanco Anglije je zastopal 12-krat, med drugim tudi na zadnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji, ko so se Angleži v skupinskem delu pomerili s Slovenci in remizirali.

Manchester United trenutno na lestvici angleškega prvenstva zaseda tretje mesto z 61 točkami in potrebuje le še dve točki, da si matematično zagotovi nastop v ligi prvakov v prihodnji sezoni.

V nedeljo ga na Old Traffordu čaka derbi proti Liverpoolu, ki ima tri točke manj in je četrti.