Zadetek Benjamina Šeška dviguje prah

Nogometaši Manchester Uniteda so v nedeljo na največjem angleškem derbiju s 3:2 ugnali Liverpool in se utrdili na tretjem mestu premierligaške lestvice. Pod drugi zadetek se je podpisal Benjamin Šeško, ki je zadel še enajstič v sezoni, a njegov gol je dvignil precej prahu, saj je po mnenju mnogih igral z roko. Kljub posredovanju sistema VAR je gol obveljal.

Manchester United je v nedeljo na velikem derbiju angleške premier lige v prvem polčasu povsem nadigral Liverpool in po 45 minutah vodil z 2:0. Na začetku drugega polčasa, ko je igrišče zaradi poškodbe zapustil Benjamin Šeško, so si rdeči vragi privoščili dve veliki napaki, po katerih je zasedba Arneja Slota izid poravnala na 2:2. Kljub temu so tri točke ostale na Old Traffordu, saj je v 77. minuti srečanje odločil Kobbie Mainoo.

A največ prahu je tako med tekmo kot po njej dvignilo dogajanje v 14. minuti, ko se je med strelce vpisal slovenski as Šeško. Žoga se je namreč po obrambi Liverpoolovega vratarja Freddieja Woodmana odbila od prepone Šeška in nato, kot je bilo razvidno s počasnega videoposnetka, tudi konic njegovih prstov, preden je prečkala golovo črto. Nogometaši Liverpoola so glasno protestirali, tudi ob posredovanju sistema VAR je zadetek obveljal, Šeško pa se je veselil še enajstega zadetka v premier ligi.

Tudi po srečanju je bil zadetek tema debat, veliko ljudi je menilo, da bi morali gol razveljaviti, nekateri pa so dejali, da rahel stik ni vplival na smer žoge in da je gol upravičeno obveljal. Med drugimi je bil tudi Roy Keane v studiu Sky Sports. Po srečanju se je oglasil tudi nekdanji izvršni direktor PGMOL (Professional Game Match Officials Limited je organ, odgovoren za sojenje tekem v angleškem profesionalnem nogometu, op. p.), ki je vztrajal, da bi moral biti gol razveljavljen. Dejal je: "Pravila določajo, da se gola z roko ne sme doseči, tudi če gre za naključni stik z žogo."

Foto: Reuters

IFAB, pravilo o igranju z roko, namreč določa, da se "prekršek igranja z roko zgodi, ko igralec (razen vratarja v svojem kazenskem prostoru) doseže zadetek proti nasprotni ekipi z roko ali takoj po tem, ko se je žoga dotaknila njegove roke (tudi če je bil dotik nenameren)". V vodstvu premier lige so sicer po tekmi dali izjavo, v kateri je Match Centre Premier League potrdil, da je bil zadetek priznan, ker "ni bilo nedvoumnih dokazov" o Šeškovem igranju z roko. "Sodnikovo odločitev o zadetku smo preverili in potrdili s sistemom VAR, presojeno je bilo, da ni nedvoumnih dokazov, da je Šeško pred zadetkom igral z roko," so zapisali.

The referee’s call of goal was checked and confirmed by VAR – with it deemed there was no conclusive evidence that Sesko handled the ball before scoring. — Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) May 3, 2026

Navijači Liverpoola kljub pojasnilom niso bili zadovoljni, spomnili so na zadetek Alexisa Maca Allisterja. Žoga ob golu proti Nottingham Forestu je namreč zadela njegov komolec, ta pa je bil nato razveljavljen. "Mislim, da se je žoga dotaknila njegove roke, ta je vplivala na smer žoge in jasno je, da je šlo za stik. A nisem presenečen, da niso odločili v našo korist, sploh zato, ker je bil vmešan VAR. To se nam dogaja že vso sezono," je po srečanju tarnal trener Liverpoola Slot.

Foto: Reuters

Kaj pa poškodba?

Ta je na koncu lahko le segel v roke trenerja Uniteda Michaela Carricka. Temu kljub zmagi skrbi povzroča poškodba Šeška, ki je srečanje končal po prvem polčasu. Kot je pojasnil po zmagi, težave Slovenca niso novost. "Že nekaj časa ima težave z bolečinami v spodnjem delu noge, pri golenici. Ko je ob enem izmed grobih stikov končal na tleh, je prejel udarec ravno v del noge, ki mu je že tako ali tako povzročal težave," je sporočil Carrick in se ob tem spomnil na trenutek, ko je Slovenca z igrišča odrinil Ibrahima Konate, Šeško pa je padel v oglasne panoje.

"Znova je bil izjemno učinkovit. Pri njem je res tako preprosto," je Slovenca pohvalil trener. V taboru rdečih vragov upajo, da poškodba ni hujša in da bo z ekipo lahko že prihodnji konec tedna odpotoval na gostovanje v Sunderland.

