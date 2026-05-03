Legendarnega trenerja rdečih vragov pred derbijem obšla slabost

Pred začetkom današnjega velikega angleškega nogometnega derbija na Old Traffordu je legendarnega trenerja rdečih vragov Alexa Fergusona na častni tribuni obšla slabost in 84-letnika so morali odpeljati v bolnišnico, poročajo angleški mediji.

Sir Alex Ferguson je bil odpeljan v bolnišnico pred tekmo med Manchester Unitedom in Liverpoolom, potem ko se je na Old Traffordu pred začetkom tekme "počutil slabo", poroča Daily Mail.

84-letnik, ki je reden obiskovalec domačih tekem, se je odpravil na stadion, da bi si ogledal veliki derbi med Unitedom in Liverpoolom, uro pred začetnim sodnikovim žvižgom pa ga je obšla slabost.

Daily Mail poroča, da je bil Ferguson sprejet v zdravniško oskrbo bolj kot ne preventivno, iz reševalnega vozila, v katerem je sedel popolnoma pri zavesti, pa je zaskrbljenim navijačem sporočil, da je z njim vse v redu. Po poročanju časnika The Sun je Fergusona zdravniška služba najprej oskrbela v predoru Stretford End, kmalu zatem pa so ga odpeljali v reševalno vozilo.

Previdnost ni odveč, leta 2018 je Ferguson doživel zdravstveni preplah z možgansko krvavitvijo, še pišejo angleški mediji.