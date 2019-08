Slovenska reprezentanca je na bežigrajskem štadionu spisala mnoge uspehe.

… leta 2004 je slovenska nogometna izbrana vrsta na nekdaj kultnem štadionu za Bežigradom, na katerem se je na prelomu med tisočletjema pisala nogometna reprezentančna zgodovina, zaradi dotrajanosti odigrala zadnje uradno srečanje.

Na prijateljskem obračunu z nogometaši Srbije in Črne gore je tisti dan kot selektor Slovenije debitiral Branko Oblak, ki je ob remiju z 1:1 ponudil prve reprezentančne igralne minute lepemu številu nogometašev. Debi je dočakala peterica, in sicer Branko Ilić, Zlatko Dedić, Borut Semler, Jalen Pokorn in Andrej Komac.

Sedem tisoč gledalcev je prvi gol videlo v 49. minuti, ko je goste v vodstvo popeljal Nenad Jestrović, remi je osem minut pred koncem rednega dela z zadetkom iz prostega strela priskrbel Nastja Čeh. Blizu prvenca je bil debitant Dedić, a mu je veselje preprečila prečka.

Slovenska reprezentanca se je od Plečnikovega štadiona tako poslovila z remijem. Poskusi nogometne oživitve objekta v zadnjih letih so naleteli na nemalo administrativnih in zakonskih zidov, pomagalo pa ni niti pomanjkanje javnega interesa.

Zgodilo se je …

Leta 1962 je zadnjič za madžarsko nogometno izbrano vrsto nastopil Jozsef Bozsik, ko je na prijateljski tekmi sodeloval pri remiju z Urugvajem z 1:1 v Budimpešti. Skupno je zbral kar 101 nastop, kar je bil vse do letošnjega evropskega prvenstva rekord madžarske izbrane vrste. Na EP ga je po številu nastopov za Madžarsko prehitel vratar Gábor Király.

Leta 1995 so nogometaši Maribora na večnem derbiju nadigrali Olimpijo in z zmago s 5:1 na noge dvignili okoli sedem tisoč gledalcev v Ljudskem vrtu. Za vijolice so zadeli Alojz Fricelj, Gregor Židan, Ratko Pejović, Amir Karić in Marinko Galić.

Leta 1999 je bila nekdanja atletinja Merlene Ottey, ki je del svoje profesionalne kariere zastopala tudi Slovenijo, pozitivna na dopinškem testu. Jamajčanka je trdila, da ni kriva in da gre za zmoto. Kljub temu je, "da bi zavarovala šport", kot je dejala, odpovedala prihajajoče svetovno prvenstvo.

Leta 1999 je slovenska nogometna reprezentanca v Ljubljani na kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo 2000 gostila Albanijo in z zadetkoma Zlatka Zahovića ter Milana Osterca zmagala z 2:0. Slovenija se je v teh kvalifikacijah prvič in zadnjič uvrstila na EP.

Leta 2004 je na prijateljski tekmi proti Litvi v Moskvi (4:3) zadnjič za reprezentanco nastopil dolgoletni ruski rekorder po številu nastopov v izbrani vrsti Viktor Onopko, ki je zbral 109 nastopov in zabil sedem golov. Septembra leta 2005 ga je po številu nastopov za rusko izbrano vrsto prehitel Sergej Ignaševič.

Leta 2008 je Goran Dragić končal sedemtedenska pogajanja s špansko Tau Ceramico, s katero se je dogovoril za odkup pogodbe, in se podal v ligo NBA, kjer se je podpisal pogodbo s Phoenix Suns.

Rodili so se …

1933 – nekdanji francoski nogometaš Just Fontaine

1943 – nekdanji italijanski nogometaš Gianni Rivera

1952 – nekdanji argentinski nogometaš Ricardo Villa

1960 – nekdanji ameriški košarkar Fat Lever

1962 – nekdanji kanadski hokejist Geoff Courtnall

1964 – nekdanji ameriški košarkar Kenny Walker

1976 – nekdanji nemški biatlonec Michael Greis

1980 – argentinski nogometaš Esteban Cambiasso

1981 – argentinski nogometaš Cesar Delgado

1981 – grški nogometaš Dimitris Salpingidis

1984 – nemški nogometaš Robert Huth

1985 – nizozemska plavalka Inge Dekker

1992 – ameriška plavalka Elizabeth Beisel

1993 - ameriški košarkar Willie Cauley-Stein

1997 – portugalski nogometaš Renato Sanches