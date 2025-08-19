Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Torek,
19. 8. 2025,
13.27

33 minut

nogomet NK Maribor NK Maribor NK Olimpija NK Olimpija NŠ Mura 1. SNL

Torek, 19. 8. 2025, 13.27

Kazni po petem krogu slovenskega prvenstva

Murašem najvišja kazen

Pe. M.

NK Aluminij, NK Bravo, prva liga, nogometna žoga | Foto Miloš Vujinović/Sportida

Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije (NZS) je po tekmah petega kroga državnega prvenstva največjo kazen, 600 evrov, izrekel NŠ Mura, in sicer zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev.

Po nekaj sto evrov bodo morali odšteti tudi nekateri drugi klubi. Zaradi nešportnega vedenje več igralcev in uradnih oseb na isti tekmi so pri NK Domžale kaznovani s 300 evri, prav toliko bo moral zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev odšteti tudi pri NK Maribor.

Koprčani so zaradi nešportnega vedenja navijačev prejeli 200 evrov kazni, prav toliko pa bodo morali odšteti zaradi kršitve predpisov NZS – igralci niso imeli akreditacij, so zapisali pri NZS.

Denarno kazen 250 evrov pa so prejeli pri NK Olimpija, tudi oni zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev.

