Murašem najvišja kazen

Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije (NZS) je po tekmah petega kroga državnega prvenstva največjo kazen, 600 evrov, izrekel NŠ Mura, in sicer zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev.

Po nekaj sto evrov bodo morali odšteti tudi nekateri drugi klubi. Zaradi nešportnega vedenje več igralcev in uradnih oseb na isti tekmi so pri NK Domžale kaznovani s 300 evri, prav toliko bo moral zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev odšteti tudi pri NK Maribor.

Koprčani so zaradi nešportnega vedenja navijačev prejeli 200 evrov kazni, prav toliko pa bodo morali odšteti zaradi kršitve predpisov NZS – igralci niso imeli akreditacij, so zapisali pri NZS.

Denarno kazen 250 evrov pa so prejeli pri NK Olimpija, tudi oni zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev.