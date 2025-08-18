Po Olimpiji trenerja že po nekaj tednih nove sezone menja tudi drugi velikan slovenskega nogometa. Iz Ljudskega vrta so sporočili pričakovano novico, da Tugberk Tanrivermis ni več trener članske ekipe. To bo začasno vodil Radovan Karanović, trener selekcije U19.

"Tugberk Tanrivermis, ki je vnesel veliko energije v naš skupni projekt, ni več trener NK Maribor. Zahvaljujemo se mu za trud in prizadevnost pri delu, ki ga je opravljal z veliko mero pripadnosti, ter mu želimo vso srečo na nadaljnji trenerski poti," so v ponedeljek zvečer sporočili iz Ljudskega vrta. Pod vodstvom turškega trenerja Tugberka Tanrivermisa je Maribor proti madžarskemu Paksiju izpadel v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo. V prvi ligi so vijolice na prvi petih tekmah zbrale samo osem točk (dve zmagi, dva remija in en poraz).

Po uvodu v novo sezono, ko zadeve niso šle v želeno smer, je sprejeta odločitev o spremembi v strokovnem štabu. Tuğberk Tanrıvermis ni več trener @nkmaribor, začasno bo vodenje moštva prevzel Radovan Karanović.#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/y0bf4sqeVh — NK Maribor (@nkmaribor) August 18, 2025

Radovan Karanović Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Moštvo bo do nadaljnjega, torej na torkovem treningu in ob začetku priprav na sobotno tekmo proti Radomljam, vodil Radovan Karanović, ki je od septembra lani trener selekcije Maribora U19. Ta je prvo ekipo Maribora že vodil na 38 tekmah med septembrom 2021 in avgustom 2022.

"Odločitev o novem trenerju in vse informacije o sestavi novega strokovnega štaba bomo predstavili v prihodnjih dneh," so še sporočili iz NK Maribor. Iz Ljudskega vrta so poklicali svojega nekdanjega uspešnega trenerja Darka Milaniča, a je ta v izjavi za Ekipo SN dejal: "Res je, klicali so me, vendar sem se prijazno zahvalil. Imam druge načrte." Zadnja leta dela v Združenih arabskih emiratih.