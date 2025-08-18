Po novem razočaranju, Maribor je v soboto doma proti Bravu izpustil iz rok vodstvo s 3:1 in se moral zadovoljiti le s točko (3:3), se vse bolj maje stolček prvemu trenerju Turku Tugberku Tanrivermisu. Vodstvo Maribora je stopilo v stik z Darkom Milaničem, a se mu je nekdanji trofejni strateg vijolic zahvalil. Kar se tiče svetovne nogometne tržnice, je za odmeven nakup poskrbel Nottingham Forest. Angleški premierligaš, pri katerem opravlja vlogo tehničnega direktorja Miran Pavlin, je pripeljal mladega francoskega napadalca Arnauda Kalimuenda in zanj plačal 30 milijonov evrov. Napoli bo po poškodbi Romeluja Lukakuja najverjetneje primoran okrepiti napad.

V mariborskem klubu so pričakovali uspešnejši vstop v sezono, tako pa hitro ostali brez Evrope, v domačem prvenstvu pa po nizu razočaranj že krepko zaostali za vodilnimi Celjani. Stolček mladega turškega stratega Tugberka Tanrivermisa se tako vse bolj trese. To je moč razbrati tudi iz besed 57-letnega Darka Milaniča, s katerim je NK Maribor po poročanju Ekipe SN, Sportkluba in Večera že stopil v stik, a se jim je najtrofejnejši slovenski trener, kar se tiče lovorik v 1. SNL, zahvalil. V prihodnosti se namreč namerava vrniti na Arabski polotok, kjer je deloval v zadnjih letih.

Darko Milanič je nazadnje vodil Maribor pred petimi leti. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Novi napadalec v Muri

Marko Mrvaljević je novi nogometaš Mure, ki se iz ukrajinskega Veres Rivne v Fazanerijo seli na posojo do konca sezone. Črnogorski napadalec je v prvi polovici sezone 2024/2025 igral za Veres Rivne, nakar se je v spomladanskem delu sezone preselil na posojo v poljski LKS Lodz, skupno pa je v lanski sezoni prispeval šest zadetkov in dve asistenci. Glavnino svoje dosedanje kariere 24-letnik je odigral v črnogorskem prvoligašu FK Budučnost iz Podgorice, kjer je odigral 85 tekem.

Nottingham kupil Francoza za 30 milijonov evrov

Zdaj že nekdanji igralec Rennesa je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zanj dobil 30 milijonov evrov. Triindvajsetletnik je za Rennes v zadnji sezoni francoske lige dosegel 17 golov, pred trem je bil še član PSG in Lensa.

"Pripravljen sem na izziv," je Arnaud Kalimuendo dejal za spletno stran svojega novega kluba in dodal: "Za mano je dobra sezono, dosegal sem gole in podajal, a želim si več in želim to tukaj dvigniti na višjo raven."

Francoski reprezentant do 21 let, dobitnik srebrne medalje na olimpijskih igrah leta 2024, bo v napadu Nottinghama konkurenca izkušenemu Novozelandcu Chrisu Woodu, ki je konec tedna v uvodnem krogu že vpisal dva zadetka, v prejšnji sezoni pa se je ustavil pri 20.

Nottingham Forest, ki je sezono 2024/25 končal na visokem sedmem mestu, je poleti pripeljal še Jamesa McAteeja za 25,5 milijona evrov, Omarija Hutchinsona (43,3 milijona evrov), Dana Ndoyeja (42), Igorja Jesusa (19) in Jairja Cunho (12).

Poškodba Lukakuja ob nepravem času

Romelu Lukaku si je resneje poškodoval stegensko mišico. Foto: Reuters Italijanski nogometni prvak Napoli, ki bo v soboto igral tekmo 1. kroga nove sezone v gosteh pri Sassuolu, je na četrtkovem pripravljalnem obračunu proti Olympiakosu doživel hud udarec. Kot so sporočili iz kluba, si je stegensko mišico resneje poškodoval napadalec Romelu Lukaku. Dolžine okrevanja v klubu niso razkrili.

Poškodba Belgijca, ki je v prejšnji sezoni za klub z juga Italije dosegel 14 ligaških golov, bržčas pomeni, da bo vodstvo kluba iskalo novo napadalno okrepitev.

Napoli je poleti napad že okrepil z Lorenzom Lucco, italijanski časnik Corriere dello Sport pa je navrgel nekaj potencialnih kandidatov za še eno mesto v Napolijevem napadu, in sicer Joshuo Zirkzeeja iz Manchester Uniteda, Jean-Philipa Mateto iz Crystal Palacea, Artema Dovbika iz Rome in Nikolo Krstovića iz Lecceja.

Neapeljčani, ki so poleti kar precej denarja dobili s prodajo Victorja Osimhena Galatasarayu (75 milijonov evrov) in Giacoma Raspadorija madridskemu Atleticu (22 milijonov) sicer pred novo sezono veljajo za glavnega favorita za ubranitev naslova. Šampionski zasedbi so med drugim dodali še izkušenega Kevina de Bruyneja, Noo Langa, Sama Beukemo in vratarja Vanjo Milinković-Savića.