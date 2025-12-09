Romelu Lukaku se je vrnil na treninge

Belgijski nogometni reprezentant Romelu Lukaku se je v torek po večmesečni odsotnosti zaradi poškodbe vrnil na treninge Napolija, ki se pripravlja na tekmo lige prvakov proti Benfici. Napadalec v tej sezoni ni odigral niti ene tekmovalne tekme, potem ko si je na poletni prijateljski poškodoval stegensko mišico, poroča AFP.

Kljub vsemu pa italijanski novinarji niso prepričani, da bo Belgijec tudi v ekipi za tekmo v Lizboni.

V italijanskem prvenstvu ima Napoli enako število točk kot vodilni AC Milan, v ligi prvakov pa si bo moral napredovanje v izločilne boje še zagotoviti, trenutno je s sedmimi točkami šele 20.

