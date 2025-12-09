Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
STA

Torek,
9. 12. 2025,
18.55

Osveženo pred

39 minut

Belgija Napoli Romelu Lukaku

Napoli

Romelu Lukaku se je vrnil na treninge

Romelu Lukaku | Romelu Lukaku se je vrnil na treninge Napolija. | Foto Reuters

Romelu Lukaku se je vrnil na treninge Napolija.

Foto: Reuters

Belgijski nogometni reprezentant Romelu Lukaku se je v torek po večmesečni odsotnosti zaradi poškodbe vrnil na treninge Napolija, ki se pripravlja na tekmo lige prvakov proti Benfici. Napadalec v tej sezoni ni odigral niti ene tekmovalne tekme, potem ko si je na poletni prijateljski poškodoval stegensko mišico, poroča AFP.

Kljub vsemu pa italijanski novinarji niso prepričani, da bo Belgijec tudi v ekipi za tekmo v Lizboni.

V italijanskem prvenstvu ima Napoli enako število točk kot vodilni AC Milan, v ligi prvakov pa si bo moral napredovanje v izločilne boje še zagotoviti, trenutno je s sedmimi točkami šele 20.

