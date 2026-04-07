Tragična prometna nesreča: umrl 78-letni voznik električnega skiroja

Zaradi posledic prometne nesreče, ki se je zgodila v ponedeljek dopoldne na območju Ponikve, je umrl 78-letni voznik električnega skiroja, so sporočili s celjske policijske uprave.

Voznik električnega skiroja se je poškodoval pri vožnji po klancu navzdol, ko je zapeljal z vozišča in padel v jarek ob cesti. Opazil ga je občan, ki mu je nudil prvo pomoč, nato pa so ga z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico. V večernih urah je tam umrl.

To je letošnja šesta smrtna žrtev prometnih nesreč na območju celjske policijske uprave, so še sporočili.