Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Torek,
7. 4. 2026,
8.24

Osveženo pred

1 ura, 14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,70

Natisni članek

Natisni članek
električni skiro policija smrt prometna nesreča

Torek, 7. 4. 2026, 8.24

1 ura, 14 minut

Tragična prometna nesreča: umrl 78-letni voznik električnega skiroja

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,70
Električni skiro. Nesreča. | Prometna nesreča se je zgodila na območju Ponikve. Fotografija je simbolična.

Prometna nesreča se je zgodila na območju Ponikve. Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Zaradi posledic prometne nesreče, ki se je zgodila v ponedeljek dopoldne na območju Ponikve, je umrl 78-letni voznik električnega skiroja, so sporočili s celjske policijske uprave.

Voznik električnega skiroja se je poškodoval pri vožnji po klancu navzdol, ko je zapeljal z vozišča in padel v jarek ob cesti. Opazil ga je občan, ki mu je nudil prvo pomoč, nato pa so ga z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico. V večernih urah je tam umrl.

To je letošnja šesta smrtna žrtev prometnih nesreč na območju celjske policijske uprave, so še sporočili.

Policija
električni skiro policija smrt prometna nesreča
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Do 720 € prihranka s paketi Naj

