Torek, 7. 4. 2026, 8.24
1 ura, 14 minut
Tragična prometna nesreča: umrl 78-letni voznik električnega skiroja
Zaradi posledic prometne nesreče, ki se je zgodila v ponedeljek dopoldne na območju Ponikve, je umrl 78-letni voznik električnega skiroja, so sporočili s celjske policijske uprave.
Voznik električnega skiroja se je poškodoval pri vožnji po klancu navzdol, ko je zapeljal z vozišča in padel v jarek ob cesti. Opazil ga je občan, ki mu je nudil prvo pomoč, nato pa so ga z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico. V večernih urah je tam umrl.
To je letošnja šesta smrtna žrtev prometnih nesreč na območju celjske policijske uprave, so še sporočili.