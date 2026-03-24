Belgija zaradi varnostnih razmer na ulice poslala vojsko #video

Belgijske oblasti so po nedavnih antisemitističnih napadih v Belgiji in na Nizozemskem okrepile varnostne ukrepe in na ulice večjih mest napotile vojake. Ti trenutno varujejo sinagoge in šole v Bruslju in Antwerpnu, oblasti pa napovedujejo, da bodo ukrepe razširile tudi na Liège.

Povod za takšno odločitev je bila nedavna eksplozija v sinagogi v Liègu, ki so jo pristojni označili za antisemitistični napad. Incident je dodatno zaostril že tako napeto varnostno situacijo, povezano z naraščajočimi sovražnimi dejanji proti judovski skupnosti v Belgiji in tudi na Nizozemskem, še poroča Reuters.

Theo Francken, belgijski minister za obrambo, je na omrežju X sporočil, da je varnost "temeljna pravica vseh državljanov", zato so se odločili za okrepitev prisotnosti varnostnih sil. Po njegovih besedah je cilj ukrepov predvsem zaščita ranljivih skupnosti in preprečevanje nadaljnjih napadov. "Mesto je spet malo varnejše ... tudi judovska skupnost. Antisemitizmu pravimo NE!" je zapisal na X.

‘t Stad is weer een beetje veiliger… de Joodse gemeenschap ook. 💪



We say NO to antisemitism! — Theo Francken (@FranckenTheo) March 23, 2026

Vlada poudarja, da gre za preventivni ukrep, namenjen pomiritvi razmer in zagotavljanju občutka varnosti med prebivalci, medtem ko pristojne službe nadaljujejo preiskavo nedavnih incidentov.

Belgijske oblasti so sporočile še, da bo namestitev vojakov, organizirana v sodelovanju z zvezno policijo, zagotovila varnost na mestih, kjer se zbirajo Judje, vključno s sinagogami in šolami.

Dodatni varnostni ukrepi sledijo tudi požigu sinagoge v Rotterdamu in eksploziji v judovski šoli v Amsterdamu. Nizozemska policija je v povezavi z napadom na sinagogo v Rotterdamu aretirala pet osumljencev, starih med 17 in 19 let. Tarča bombnega napada je bilo v začetku tega meseca tudi ameriško veleposlaništvo v Oslu, ki so ga norveški preiskovalci označili za teroristični napad. V napadih ni bil poškodovan nihče.