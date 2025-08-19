Šeško ga je izrinil iz ekipe, zdaj se je nanj spomnil velikan

Kje bo nadaljeval nogometno kariero Rasmus Hojlund? Trener Manchester Uniteda Rubin Amorim ga v nedeljo sploh ni uvrstil na seznam kandidatov za uvodno prvenstveno srečanje z Arsenalom (0:1). Mladi Danec, ki je od Benjamina Šeška starejši le nekaj mesecev in ni upravičil pričakovanj navijačev Uniteda, je tako na izhodnih vratih rdečih vragov. Zaradi smole belgijskega zvezdnika Romeluja Lukakuja pri Napoliju je vse večja možnost, da bi se lahko Skandinavec vrnil v serie A.

Danec Rasmus Hojlund je v nogometu doživel meteorski vzpon, a je tak trend veljal le do leta 2023. Prek Köbenhavna, graškega Sturma in Atalante, kjer je vskočil namesto poškodovanega Duvana Zapate in se izkazal, se je leta 2023 preselil na Otok. Imel je komaj 20 let, Manchester United pa ga je napovedoval kot enega izmed mladih igralcev, na katerih bi lahko gradil lepšo prihodnost. Rdeče vrage je stal okrog 78 milijonov evrov, a pozneje ni izpolnil pričakovanj. To velja zlasti za sezono 2024/25, v kateri je nosil dres s številko devet, a med sezono nanizal kar 21 tekem brez zadetka.

Manchester United po novem gradi prihodnost v konici napada na Slovencu Benjaminu Šešku. Foto: Reuters

Čeprav želi vztrajati na Old Traffordu še naprej in se dokazovati tudi v tej sezoni, so se pri Unitedu po prihodu njegovega sovrstnika Benjamina Šeška, ki je zavzel njegovo mesto, odločili, da mora Skandinavec zamenjati klubsko okolje. Sprva se je razmišljajo o posoji, zanj se je zanimal AC Milan, zdaj pa vse bolj prevladuje želja, da bi Man Utd Danca prodal.

Smola Lukakuja odprla vrata Hojlundu

Prvi napadalec italijanskega prvaka Napolija Romelu Lukaku bo moral zaradi poškodbe mečne mišice počivati vsaj do novembra. Foto: Guliverimage V igro za njegovo naklonjenost se je "čez noč" vključil italijanski prvak Napoli, ki pospešeno išče okrepitev za napad. Prvi napadalec Romelu Lukaku bo namreč zaradi poškodbe mečne mišice, ki jo je staknil na prijateljski tekmi z Olympiakosom, odsoten vsaj tri mesece.

Za Holunda se zanima tudi Fulham, naslednji tekmec rdečih vragov v angleškem prvenstvu (na tej tekmi bi lahko Benjamin Šeško prvič na Otoku zaigral od prve minute), a se po poročanju The Independenta pri Unitedu bolj nagibajo k temu, da bi Danec zapustil Anglijo in se ne bi pridružil kateremu izmed tekmecev rdečih vragov v premier league. Pri Unitedu so pripravljeni prodati Hojlunda tudi za polovico vsote, ki so jo zanj odšteli leta 2023 in z njo napolnili blagajno Atalante.

Rasmus Hojlund ima sklenjeno pogodbo z Manchester Unitedom do leta 2028, a je vse verjetnejša možnost, da bo Old Trafford zapustil že to poletje. Foto: Reuters

Napoli je poleti iz Udineseja že pripeljal Lorenza Lucco, a ga poškodba Lukakuja sili v iskanje dodatnih okrepitev. Napoli se sicer zanima tudi za Dušana Vlahovića (Juventus), Nikolo Krstovića (Lecce), Breela Embola (Monaco) in Andreo Pinamontija (Sassuolo). Dnevnik Corriere dello Sport poroča, da je na seznamu želja še en rdeči vrag, to je 24-letni Nizozemec Joshua Zirkzee, omenjata se tudi Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) in Artem Dovbik (Roma).

Kandidatov za novega napadalca Napolija je tako ogromno, možnost, da bi se Hojlund, na katerega v Manchestru več ne računajo, po dveh letih vrnil v serie A, kjer se je v dresu Atalante počutil zelo dobro, pa je tako vse večja. Prestopni poletni rok se bo sicer v najmočnejših evropskih nogometnih državah končal prvega septembra.