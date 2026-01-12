Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
STA

Ponedeljek,
12. 1. 2026,
15.23

Andrea Bocelli Milano Cortina 2026

Odprtje ZOI

Andrea Bocelli bo pel na odprtju ZOI v Milanu

Andrea Bocelli | Foto Reuters

Andrea Bocelli

Foto: Reuters

Novo zvezdniško ime na otvoritveni slovesnosti zimskih olimpijskih iger Milano/Cortina d'Ampezzo naslednji mesec bo italijanski tenorist Andrea Bocelli. Njegov nastop bo sovpadal z dvajseto obletnico prejšnjih olimpijskih iger v Italiji, kjer je imel Bocelli glavno vlogo na zaključni proslavi v Torinu.

Prireditelji iger, ki so novico sporočili, so zapisali, da je Bocelli "eden od najbolj prepoznavnih glasov na mednarodni umetniški sceni in simbol italijanske odličnosti po vsem svetu".

Na otvoritveni slovesnosti 6. februar na stadionu San Siro v Milanu bosta med drugimi nastopili tudi ameriška pevka Maria Carey in italijanska pevka Laura Pausini.

Bocelli ima dolgo zgodovino nastopanja na športnih prireditvah. Poleg Torina je nastopil na otvoritveni slovesnosti nogometnega evropskega prvenstva 2020, finalu lige prvakov in žrebu svetovnega prvenstva 2026 prejšnji mesec v Washingtonu.

Igre v Italiji bodo potekale od 6. do 22. februarja, marca pa jim bodo sledile še paraolimpijske igre.

