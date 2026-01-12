Novo zvezdniško ime na otvoritveni slovesnosti zimskih olimpijskih iger Milano/Cortina d'Ampezzo naslednji mesec bo italijanski tenorist Andrea Bocelli. Njegov nastop bo sovpadal z dvajseto obletnico prejšnjih olimpijskih iger v Italiji, kjer je imel Bocelli glavno vlogo na zaključni proslavi v Torinu.

Prireditelji iger, ki so novico sporočili, so zapisali, da je Bocelli "eden od najbolj prepoznavnih glasov na mednarodni umetniški sceni in simbol italijanske odličnosti po vsem svetu".

Na otvoritveni slovesnosti 6. februar na stadionu San Siro v Milanu bosta med drugimi nastopili tudi ameriška pevka Maria Carey in italijanska pevka Laura Pausini.

Bocelli ima dolgo zgodovino nastopanja na športnih prireditvah. Poleg Torina je nastopil na otvoritveni slovesnosti nogometnega evropskega prvenstva 2020, finalu lige prvakov in žrebu svetovnega prvenstva 2026 prejšnji mesec v Washingtonu.

Igre v Italiji bodo potekale od 6. do 22. februarja, marca pa jim bodo sledile še paraolimpijske igre.

