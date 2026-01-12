Slabe novice za Anžeta Kopitarja pred tekmo z Dallasom

Anže Kopitar in hokejisti Los Angelesa bodo v noči na torek v ligi NHL lovili drugo zaporedno zmago. Kralji bodo na domačem ledu gostili trenutno drugo ekipo Zahoda Dallas Stars. Ekipi sta si na dveh dosedanjih srečanjih v letošnji sezoni razdelili po eno zmago.

Za hokejisti Los Angelesa je sicer vikend mešanih občutkov. Najprej jim je boleč poraz zadal Winnipeg Jets (5:1), ki je bil pred tem v seriji 11 zaporednih porazov. Odziv soigralcev Anžeta Kopitarja, ki je zaradi poškodbe izpustil zanje tri obračune, je bil dober; že naslednjo noč so po kazenskih strelih ugnali Edmonton, čeprav sta pri slednjem blestela zvezdnika Leon Draisaitl in Connor McDavid.

Pozitivno energijo bodo Kralji poskušali prenesti na domačo tekmo z Dallasom, ki so ga oktobra po podaljšku premagali s 3:2, decembra pa so prozi teksaški zasedbi klonili z 1:4. Dallas Stars se še vedno nahaja na drugem mestu Zahoda, čeprav je na zadnjih osmih tekmah utrpel kar sedem porazov. Kopitarja tudi tokrat ne bo na ledu, saj ga je Los Angeles dodal na seznam poškodovanih igralcev.

Liga NHL, 12. januar

