Nika Vodan o čustvenem vrtiljaku: Bilo je nemirno, precej stresno

Izkušena slovenska smučarska skakalka Nika Vodan je na posamični olimpijski tekmi na srednji skakalnici v Predazzu zasedla osmo mesto. Po nastopu je odkrito govorila o neprespani noči, nervozi in napakah, ki so ji odnesle boljši rezultat, a ob tem poudarila tudi širšo sliko. Po lanskem okrevanju kolena je hvaležna, da je sploh lahko konkurenčna najboljšim. V izteku je nato tolažila srebrno Niko Prevc in ji položila na srce, naj se veseli medalje: "Medalja je le medalja, ki šteje".

Nika Vodan ni pričakovala, da bo noč pred posamično tekmi v olimpijskem Predazzu potekala na takšen način. Pritisk je prišel do živega tudi njej, čeprav je mislila, da se to ne bo zgodilo. Kot se ni pred štirimi leti v Pekingu.

"Zbudila sem se neprespano, težka noč je bila za mano. Imela sem polno glavo vsega, bila sem v pričakovanju na tekmo. Zaspala sem šele okoli enih, dveh. Bilo je zelo nemirno, čez dan pa precej stresno. V Pekingu nisem čutila toliko stresa kot tukaj," je priznala po tekmi.

Dodala je, da se na vrhu skakalnice ni mogla umiriti, nato pa je prišlo še tisto, kar se pri takšnih dneh hitro zgodi – napaka.

"Na vrhu skakalnice se nisem mogla umiriti, bilo je kar težko, vse skupaj je prišlo za mano. Nikakor se nisem mogla spustiti z rampe z umirjenim srcem. Še enkrat hitreje je bilo. Prvi skok ni bil najlepši, malce sem zamudila doskok, takoj sem začutila, da to ne bo najboljše."

Jeza po drugem skoku

Po drugem nastopu je vidno pokazala nezadovoljstvo in brez olepševanja to tudi povedala: "Jezna sem bila nase, ker sem vedela, da sem preveč napadla. Mislila sem, da bo to funkcioniralo. V prvem sem bila preveč zadaj v počepu, zato je bil skok zamujen. A se ni izšlo. Napake se zgodijo."

Foto: Guliverimage

Vseeno je poudarila, da je ekipa dobila nekaj velikega – prvo slovensko medaljo na teh igrah. Vesela je, da je Niki Prevc uspelo skočiti do nje in izpostavila, da se bo veličine uspeha, pa čeprav si je želela medaljo zlatega leska, še zavedala.

Močan objem in besede za Niko Prevc

Najbolj čustven trenutek je prišel v izteku, ko je bila Nika Prevc po srebru razočarana. Vodan jo je objela in ji skušala postaviti stvari na pravo mesto. Vendarle ima sama dve medalji z olimpijskih iger, potem ko je bila v Pekingu pred štirimi leti bronasta na posamični tekmi in zlata na tekmi mešanih ekip.

Niko Prevc je zelo močno stisnila. Foto: Matej Družnik/Delo/STA

"Bila je razočarana, ampak jaz sem jo objela in ji iz srca čestitala. Vem, koliko je meni to pomenilo. Nisem bila v istem položaju, nisem bila favoritinja za zmago takrat. A sem bila zelo vesela kolajne. Nika se jo lahko veseli, objela sem jo tako močno, da bi ji lahko zlomila vse kosti (smeh)."

Nato je spregovorila še o besedah, ki jih je namenila mladi reprezentančni kolegici: "Ko smo izvedeli, da je druga, sem ji rekla, naj se ne sekira, da je na pravi poti, da so priložnosti za medalje še na dveh tekmah."

O zlatu Strøm in posebnem trenutku z možem

Zlato je osvojila Norvežanka Anna Odine Strøm, kar Vodan ne vidi kot senzacijo.

"Ne bi rekla, da je presenečenje, saj je kazala vrhunske skoke na treningih. Videlo se je, da ima močan odriv z mize, da visoko pride. Bila je favoritinja za medalje, tokrat je bil očitno njen dan."

Foto: Matej Družnik/Delo/STA

Po tekmi ji je veliko pomenil tudi objem moža Aljaža, ki jo je prišel bodriti v Predazzo. "Ogromno, zelo sem vesela, da sem ga videla in objela. Upam, da me počakajo, da se skupaj poveselimo in podružimo, preden se odpravijo nazaj domov," je povedala po tekmi v pogovoru s slovenskimi novinarji.

Zdaj fokus na mešane ekipe

Po ponedeljkovi moški posamični tekmi sledi v torek tekma mešanih ekip, kjer bo Slovenija znova v igri za medaljo. Vodan ve, kaj mora spremeniti pri sebi.

"Jaz mislim, da se moram samo fokusirati na to, kar je prav na skakalnici narediti, graditi skoke in se sprostiti. Mislim, da to pri meni najbolj manjka, ker na tekmi je bilo bolj vse skupaj napeto. Miks ekipne tekme se že res nestrpno veselim, ampak upam, da ne preveč nestrpno, da bom vsaj malo spala."