V skokih največkrat govorimo o metrih, dresih in pritisku, redkeje pa o ljudeh v ozadju, ki poskrbijo, da je vse na mestu prav takrat, ko je to najbolj pomembno. Nekdanji smučarski tekač Gaber Arh je sedmo sezono del slovenske ženske skakalne reprezentance – serviser in maser, ki najprej pripravi smuči, zvečer pa še poskrbi, da so noge in telo pripravljeni na nov dan. Veselil se je olimpijskih medalj iz Pekinga, v Predazzu pa od blizu spremljal srebrno zgodbo Nike Prevc. Kaj pomeni imeti na olimpijskih igrah res polne roke dela in kakšna je Nika, ko ugasnejo mikrofoni?

Gaber, na olimpijskih igrah imate res pester urnik. Kako je videti vaš dan od prihoda naprej?

Na splošno je programa ogromno. Prišli smo v sredo popoldne, potem pa je trajalo celo večnost, da smo se sploh namestili – zaradi vseh protokolov, rentgena in teh stvari. V četrtek so imele punce tri skoke, v petek prav tako, vmes pa smo imeli še čipiranje dresov ob dveh popoldne. Dela do tekme je bilo kar nekaj.

Kaj vse obsega vaše delo – servis in masaže?

Najprej, ko se pripeljemo, moram vse odnesti do kontejnerja, zložiti stvari, smuči pripraviti za skok. Ko pa pridemo v hotel, me potem čakajo še masaže in terapije.

Nika Prevc je na krstnih olimpijskih igrah osvojila srebrno medaljo. Foto: Reuters

Torej imate dobesedno polne roke dela. Ali se skakalke kdaj vmešajo v servis ali imajo posebne želje glede maže ali ste vi tisti, ki odloča?

Kar se smuči tiče, se testira in se potem na podlagi pogojev odločim, kakšno mažo potrebujejo smuči. Tukaj je zdaj odlično, ker se je dalo toliko skokov testirati – kaj gre in kaj ne. Na koncu se jaz odločim.

Kako pa je pri masažah? So skakalke različne – nekatere potrebujejo več, druge manj masaže?

Načeloma vse rade pridejo. Tega so navajene. Ne bi rekel, da je katera bolj ali manj. Je pa odvisno, ali pride do kakšne poškodbe ali bolečine – potem je tega malo več. Drugače pa je klasično: rutina, nič posebnega.

Mi nismo trenerji, tako da se mogoče o kakšni stvari lažje pogovorijo z nami kot s trenerjem.

Masaže običajno pridejo na vrsto zvečer ali je to odvisno od programa?

Čisto odvisno, kakšen je tekmovalni dan. Če so zvečer treningi ali tekme, se to dela dopoldne. V petek je bilo recimo bolj proti večeru.

Imajo skakalke kdaj posebne želje in bi se rade osredotočile le na dotični del telesa?

Če ni nobenih težav, delamo standardno rutino. Drugače pa imajo zelo dobre občutke. Če karkoli zategne, če kaj boli, pridejo, povedo in se s tem ukvarjamo.

Nika Vodan pove veliko, pravi Gaber Arh. Foto: Filip Barbalić

Pri takem delu ste pogosto tudi sogovornik – nekdo, ki mu športnice zaupajo. Se na mizi kdaj odpre tudi kaj bolj osebnega?

Verjetno ja, seveda. Tam na mizi se malo sprostijo. Mi nismo trenerji, tako da se mogoče o kakšni stvari lažje pogovorijo z nami kot z njim.

Z reprezentanco ste že sedmo sezono. Kako gledate na preboj Nike Prevc, ki je na skakalnem vrhu in ima zdaj po novem tudi olimpijsko medaljo srebrnega leska?

Za Niko se je že v mladinski vrsti videlo – takrat še ni bila z nami v članski ekipi –, da je pač dobra, nadarjena. Potem se je priključila zraven in je eksplodirala. Takšna je. Nekako se je to tudi pričakovalo. Itak se piše Prevc."

Ko nekdo postane takšen šampion, ga ljudje pogosto gledajo drugače – z več "rešpekta". Ali je pri vas kaj drugače? Vendarle ste kot nekakšna družina?

Mi se zelo trudimo, da na vse tekmovalke gledamo enako. Tako da nič kaj posebnega ne počnemo z njo.

Foto: Guliverimage

Kakšna pa je Nika v resnici – ko ni pred kamerami in mikrofoni?

Pove kaj več kot mogoče z vami, vseeno pa je drugačna od starejše Nike Vodan (smeh, op. a.).

Kaj pa vam osebno pomenijo olimpijske medalje, ko jih športnica osvoji? Vendarle veste, koliko "nevidnega" dela je v ozadju?

Zelo dober občutek. Da delamo dobro, da smo zraven pri tem, da pomagamo. Res dober občutek. Tako je tudi danes.