Ko pomoč postane dolžnost, narava pa zadnja avtoriteta

V kampanji za novo serijo REDMI Note 15, zasnovano za resnični svet in nepredvidljive razmere, v ospredje stopa Matic Leban – reševalec v gorah, gasilec in reševalec iz divjih voda ter prvi posredovalec bolničar, ki svoje delo opravlja tam, kjer odpovejo udobje, rutina in varna razdalja. Njegov vsakdan poteka v okoljih, ki zahtevajo popolno zbranost, spoštovanje narave in zaupanje v opremo.

Gore in voda so lahko dih jemajoče lepe, a hkrati neizprosne. Prav v tem svetu deluje Matic Leban, človek, ki se v najtežjih razmerah ne sprašuje, ali bo šel, temveč kako bo lahko pomagal. Njegovo delo se odvija tam, kjer se stikata človeška ranljivost in surova moč narave, kjer ni prostora za napake, improvizacijo ali dvome.

Matic pravi, da moč gora in vode zares razumeš šele takrat, ko se moraš prvič ustaviti. "Njuno moč zares spoznaš v trenutku, ko se moraš prvič predati. Ko ne gre več naprej, čeprav si to še tako močno želiš. Takrat razumeš, da narava vedno postavlja zadnjo mejo."

Foto: Peter Irman

Zavedanje te meje se ponavlja znova in znova. Vsaka intervencija je drugačna, a ena stvar ostaja enaka – spoštovanje do okolja, v katerem deluješ, in popolna osredotočenost na človeka, ki potrebuje pomoč.

Trenutek, ko se vse spremeni

Poziv na intervencijo ne pride postopoma. Pride nenadoma. "Vse se zelo hitro spremeni. Dan, poln smeha in sproščenosti, se v trenutku prelevi v zbranost in resnost. Misli so usmerjene samo v eno stvar – kako bom lahko čim bolje pomagal osebi v stiski."

V prvih minutah po prihodu na kraj nesreče bodisi visoko v gorah ali ob deroči reki ni prostora za čustva. "Tudi v najtežjih situacijah moramo ostati mirni. Najprej je treba zbrati informacije, oceniti razmere in narediti jasen načrt, kako bomo ponesrečencu najhitreje in najvarneje pomagali."

Kot reševalec se Matic pogosto srečuje z dolgimi, fizično izčrpavajočimi akcijami. "Reševanje v gorah je običajno časovno daljše in fizično zahtevnejše, saj je treba do ponesrečenca pogosto priti peš in na oddaljene lokacije." Povsem drugačen ritem pa narekuje voda. "Pri reševanju iz vode se vse odvija zelo hitro – tam so odločilne sekunde."

Zaupanje, ki ne sme odpovedati

V takšnih razmerah je zaupanje ključno. Zaupanje v ekipo, v znanje in v opremo. "Zaupanje v opremo mora biti samoumevno. V takšnih razmerah razmišljaš o toliko drugih stvareh, da si preprosto ne smeš dovoliti dvomiti v opremo, ki jo uporabljaš."

Foto: Peter Irman

Matic ve, da je varnost ekipe enako pomembna kot pomoč ponesrečencu. "Takrat je ključno razmišljati trezno in pametno. Vedno moraš imeti v mislih varnost sebe in svojih kolegov – brez tega ni uspešnega reševanja."

Priprava je zato temelj vsega. "Še pomembnejše od same priprave so redne vaje. Z njimi se poskušamo soočiti s čim več nepredvidljivimi situacijami, ki se lahko pojavijo na terenu." V gorah in vodi ni prostora za naključja – le za znanje, izkušnje in ponavljanje.

Orodje, ne razvedrilo

V takšnem svetu telefon ni zabava. Je orodje. "Mora biti odporen na vse razmere in imeti zanesljivo baterijo," pove brez olepševanja. Ko delaš v mrazu, dežju, snegu ali vodi, ni prostora za odpovedi. "Če telefon odpove, izgubimo eno ključnih orodij pri reševanju."

Foto: Peter Irman

Matic telefon uporablja vsakodnevno v vseh razmerah. "Telefon uporabljam v dežju, snegu in vodi. Telefon, ki zdrži padce in udarce v realnih razmerah, ne samo na papirju, predstavlja osnovo za učinkovito in brezskrbno delo v najtežjih trenutkih."

Dolgotrajne intervencije zahtevajo tudi zanesljivo energijo. "Pomembnost dobre baterije ni ključna le pri našem delu. Mislim, da si vsak želi, da mu telefon zdrži cel dan brez razmišljanja, kje ga bo lahko polnil." V gorah namreč ni vtičnic, ni udobja in ni rezervnih možnosti.

Pri delu gorskega reševalca in reševalca iz reke je povezljivost pogosto eden največjih izzivov. Intervencije potekajo v odročnih dolinah, globoko v gorah ali ob divjih rekah, kjer klasična mobilna pokritost ni samoumevna. Prav zato mu pride prav, da modeli Pro serije REDMI Note 15 omogočajo Xiaomi Offline Communication – glasovno komunikacijo na večkilometrskih razdaljah tudi brez mobilnega omrežja. V razmerah, kjer štejejo sekunde in jasna komunikacija med ekipami, takšna funkcija pomeni dodatno plast varnosti in zanesljivosti.

Foto: Peter Irman

REDMI Note 15 Pro+ 5G dodatno uporablja modul Xiaomi Surge T1S Tuner, ki skrbi za stabilnejše delovanje Wi-Fi povezav, Bluetootha, satelitskih sistemov in mobilnih omrežij. Za Matica to pomeni manj prekinitev, bolj zanesljivo navigacijo in komunikacijo ter več zaupanja v napravo tudi v zahtevnem terenu, kjer so signal, vreme in razmere pogosto nepredvidljivi.

Berljivost in brezskrbnost

Matic poudarja še eno ključno lastnost – jasnost. "Zaradi razmer, v katerih delujemo, mora biti zaslon berljiv v vseh pogojih. Takrat preprosto ni časa za napake. V okolju, s katerim se srečujem, je izjemno pomembno, da imaš napravo, ki ji ni treba paziti vsako minuto." Brezskrbnost pomeni, da se lahko osredotočiš na bistvo – na človeka v stiski.

Foto: Peter Irman

Telefon mu služi kot navigacija, komunikacijsko sredstvo in dokumentacija. "Telefon uporabljam za zanesljivo navigacijo do ponesrečencev, komunikacijo in dokumentiranje. Zaradi vrhunske kamere mi pride zelo prav tudi na vajah, kjer si lahko kasneje skupaj ogledamo izvedbo iz drugega zornega kota."

Največja prednost odpornosti? "Brezskrbnost. Nikoli me ne skrbi, kam ga lahko vzamem s seboj – na intervencijo, zanimiv projekt ali noro dogodivščino s prijatelji."

Življenje v službi drugih

Biti reševalec iz reke ni poklic, ki se konča z izmeno. Je način razmišljanja, način življenja in stalna pripravljenost. Je sprejemanje dejstva, da narava vedno vodi igro, človek pa lahko uspe le, če jo spoštuje.

Matic Leban je eden tistih ljudi, ki v najtežjih trenutkih ostanejo mirni. Ki vedo, da moč ni v premagovanju narave, temveč v sodelovanju z njo. In da je največja vrednota zaupanje – v znanje, v ekipo in v opremo, ki mora delovati takrat, ko je vse ostalo na preizkušnji.

REDMI Note 15 – pripravljen na resnično življenje

Nova serija REDMI Note 15 je zasnovana z mislijo na uporabo zunaj varnega okvirja vsakdana. Poudarek je na trpežnosti, zanesljivi avtonomiji baterije in okrepljeni zaščiti pred udarci, vodo ter prahom – lastnostih, ki pridejo do izraza takrat, ko razmere niso idealne.

Foto: Peter Irman

Napreden sistem kamer, podprt z umetno inteligenco, omogoča zajem trenutkov tudi v zahtevnih pogojih, zmogljive komponente pa poskrbijo, da naprava ostane odzivna in stabilna skozi ves dan. REDMI Note 15 ni ustvarjen za razkazovanje, temveč za uporabo – za gibanje, akcijo in ritem, ki ne dopušča prekinitev.

Serija REDMI Note 15 je namenjena vsem, ki živijo aktivno in od tehnologije pričakujejo več kot le estetiko. Zanesljivost, vzdržljivost in pripravljenost na izzive so njen temelj. Odporna je kot titan.

