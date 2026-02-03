Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Torek,
3. 2. 2026,
21.36

Osveženo pred

1 ura, 10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,36

Natisni članek

Natisni članek
Ukrajina Rusija Vladimir Putin Vojna v Ukrajini Donald Trump

Torek, 3. 2. 2026, 21.36

1 ura, 10 minut

Donald Trump ni bil presenečen, da je Putin ukazal nove napade na Ukrajino

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,36
Donald Trump, ameriški predsednik, ZDA | Rusija je obnovila napade na energetsko infrastrukturo, potem ko je na predlog ameriškega predsednika Donalda Trumpa pred dnevi pristala na njihovo začasno prekinitev sredi hude zime. | Foto Guliverimage

Rusija je obnovila napade na energetsko infrastrukturo, potem ko je na predlog ameriškega predsednika Donalda Trumpa pred dnevi pristala na njihovo začasno prekinitev sredi hude zime.

Foto: Guliverimage

Ameriški predsednik Donald Trump ni bil presenečen, ko je Rusija ponovno začela izvajati obsežne napade na cilje v Ukrajini in s tem končala začasno prekinitev napadov na ukrajinsko energetsko infrastrukturo zaradi nizkih temperatur, je danes sporočila Bela hiša.

Kijev, Vojna v Ukrajini, napad na Kijev
Novice Svarilo: Ukrajina ima ogromno težavo. Zelenski poziva k ukrepanju.

"Danes zjutraj sem o tem govorila s predsednikom in njegov odziv je bil, da ni bil presenečen," je novinarjem po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedala tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt.

Rusija je namreč obnovila napade na energetsko infrastrukturo, potem ko je na predlog ameriškega predsednika Donalda Trumpa pred dnevi pristala na njihovo začasno prekinitev sredi hude zime. V Kijevu so ponoči izmerili do 17 stopinj pod ničlo, v Harkovu pa je bilo še nekaj stopinj hladneje.

Jedrsko orožje
Novice Svarilo: "Svet se lahko znajde v bolj nevarnem položaju kot kdajkoli"

Največji ruski napad od začetka leta

Kijev in Harkov sta bila sicer ponoči tarča napadov ruskih raket in dronov, ki so poleteli še nad druge dele države. V napadih je energetska infrastruktura znova utrpela škodo, brez ogrevanja pa je ostalo več sto tisoč ljudi. Več jih je bilo tudi ranjenih.

Šlo naj bi za največji ruski napad na Ukrajino od začetka leta, v katerem je Rusija po navedbah ukrajinskih zračnih sil uporabila 71 raket in 450 dronov.

Ukrajina Rusija Vladimir Putin Vojna v Ukrajini Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.