Ameriški predsednik Donald Trump ni bil presenečen, ko je Rusija ponovno začela izvajati obsežne napade na cilje v Ukrajini in s tem končala začasno prekinitev napadov na ukrajinsko energetsko infrastrukturo zaradi nizkih temperatur, je danes sporočila Bela hiša.

"Danes zjutraj sem o tem govorila s predsednikom in njegov odziv je bil, da ni bil presenečen," je novinarjem po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedala tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt.

Rusija je namreč obnovila napade na energetsko infrastrukturo, potem ko je na predlog ameriškega predsednika Donalda Trumpa pred dnevi pristala na njihovo začasno prekinitev sredi hude zime. V Kijevu so ponoči izmerili do 17 stopinj pod ničlo, v Harkovu pa je bilo še nekaj stopinj hladneje.

Največji ruski napad od začetka leta

Kijev in Harkov sta bila sicer ponoči tarča napadov ruskih raket in dronov, ki so poleteli še nad druge dele države. V napadih je energetska infrastruktura znova utrpela škodo, brez ogrevanja pa je ostalo več sto tisoč ljudi. Več jih je bilo tudi ranjenih.

Šlo naj bi za največji ruski napad na Ukrajino od začetka leta, v katerem je Rusija po navedbah ukrajinskih zračnih sil uporabila 71 raket in 450 dronov.