Jeffrey Epstein je nameraval kupiti Devinski grad

Afera Jeffreyja Epsteina, razvpitega ameriškega finančnika in obsojenega spolnega prestopnika, je po objavi več kot treh milijonov novih dokumentov ameriškega ministrstva za pravosodje znova v središču svetovne pozornosti. Kot je prvi poročal Primorski dnevnik, dokumenti med drugim razkrivajo, da se je Epstein pred 15 leti resno zanimal za nakup Devinskega gradu v slovenskem zamejskem kraju Devin pri Trstu.

Novi dokumenti vsebujejo komunikacijo med milijarderjem, ki je bil znan po stikih s številnimi vplivnimi osebami, Jeffreyjem Epsteinom ter norveškim diplomatom Terjem Rød-Larsenom, ki je v tem obdobju deloval kot posrednik pri prodaji gradu. Grad Devin – zgodovinska rezidenca grofov Thurn und Taxis – je bil leta 2010 naprodaj za okoli 20 milijonov evrov, kar naj bi Epsteina zelo pritegnilo, razkrivajo dokumenti.

Primorski dnevnik navaja, da je Larsen Epsteinu poslal prvo elektronsko sporočilo že oktobra 2010, v katerem je zapisal, da grof "išče potencialne kupce" in da je cena "približno 20 milijonov evrov", pri čemer jo je mogoče še znižati. Epstein je na sporočilo odgovoril enoznačno in hitro z besedo: "Vedno."

Zakaj Devinski grad?

Dokumenti razkrivajo, da je bil grad Devin opisan kot izrazito prestižna in varnostno idealna lokacija, ki je v svoji zgodovini gostila številne visoke goste. Predsednike držav, člane kraljevih družin, jordansko princeso Sarvath El Hassan, vplivne gospodarstvenike, finančnike in politike, med njimi tudi člane Trilateralne komisije, ki jo je takrat vodil David Rockefeller. Kar je bila nekoč zgolj nepremičnina z impresivno zgodovino, je zdaj povezano z enim najtemnejših imen zadnjih desetletij.

V dokumentih naj bi bilo posebej poudarjeno, da grad zaradi svoje lege in arhitekture omogoča učinkovit varnostni nadzor in je zato "popoln za VIP-goste". To naj bi bil eden ključnih razlogov, zakaj je Epstein v njem videl potencial za naložbo.

Jeffrey Epstein je bil zaradi spolnega izkoriščanja mladoletnic prvič obtožen leta 2007 na Floridi, vendar mu je uspelo iz doslej še vedno neznanih razlogov skleniti ugoden dogovor o nizki kazni. Ponovno so ga aretirali leta 2019, nakar je v newyorškem zaporu naredil samomor. Foto: Reuters Dokumenti razkrivajo, da Epstein v letih 2010 in 2011 ni komuniciral le z Rød-Larsenom, temveč tudi z nepremičninskimi agenti, ki so mu posredovali dodatne informacije o pogojih prodaje in možnih prilagoditvah cene. Iz enega od odgovorov je razvidno, da je bila ta naložba zanj zelo pomembna, kar kaže na resno zanimanje, čeprav posel ni bil nikoli sklenjen.

Dokumenti razkrivajo več kot le potencialni nakup

Epstein je umrl leta 2019 v newyorškem zaporu, kjer je čakal na sojenje zaradi trgovine z mladoletnimi dekleti. Domnevno je storil samomor. Glede njegove smrti se je razvila vrsta teorij zarote.

ObalaPlus pa dodaja, da med dokumenti najdemo tudi zapise, pogovore in fotografije, ki osvetljujejo številne vidike Epsteinovega delovanja – od njegovega vplivnega družbenega kroga do sumov o trgovini z mladoletniki, ki so ga spremljali zadnja leta življenja. A kljub večmilijonskemu obsegu dokumentov preiskovalci opozarjajo, da ne dokazujejo vsi zapisi kaznivih dejanj. Mnogi zgolj razkrivajo okoliščine, ki še vedno ostajajo predmet preiskav.

Zanimanje za nakup trajalo več mesecev

Čeprav iz dokumentov izhaja, da je Epsteinovo zanimanje trajalo več mesecev in je bilo povezano z intenzivnimi pogajanji, ni dokazov, da bi bil nakup blizu realizacije. Ni jasno, ali so bila pogajanja ustavljena zaradi Epsteinovega pravnega položaja, sprememb na strani prodajalcev ali drugih okoliščin.

Vsekakor pa nova razkritja prinašajo dodatno plast v že tako kompleksno zgodbo o vplivu, nepremičninah in delovanju enega najbolj razvpitih spolnih prestopnikov našega časa.