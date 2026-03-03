Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
3. 3. 2026,
8.46

Odbor ameriškega kongresa objavil videoposnetka zaslišanj Billa in Hillary Clinton

Bill Clinton, Hillary Clinton, zaslišanje, Jeffrey Epstein | Obe zaslišanji sta trajali približno štiri ure in pol, posnetka pa ne razkrivata ničesar novega. | Foto Reuters

Obe zaslišanji sta trajali približno štiri ure in pol, posnetka pa ne razkrivata ničesar novega.

Foto: Reuters

Odbor za vladni nadzor v predstavniškem domu ameriškega kongresa je v ponedeljek zvečer objavil videoposnetka zaslišanj Billa in Hillary Clinton prejšnji teden glede odnosov s pokojnim obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Nekdanji predsednik ZDA in nekdanja državna sekretarka sta na zaslišanju zanikala, da bi kaj vedela o Epsteinovih zločinih. Bill Clinton je med drugim povedal, da obstaja fotografija rokovanja obeh z Epsteinom in množico drugih leta 1993 na prireditvi za zbiranje donacij za Zgodovinsko društvo Bele hiše.

Hillary Clinton je na zaslišanju dejala, da se ne spomni, da bi Epsteina, ki je po aretaciji zaradi spolnih zlorab mladoletnic leta 2019 umrl v newyorškem zaporu, kadarkoli srečala.

Clinton vsaj petkrat na Lolita Expressu

"Nobeden od naju se tega več ne spomni in ni prav, da ste zaslišali tudi mojo ženo. Mene pa mislim, da morate zaslišati. Letel sem z Epsteinovim letalom in vso pravico me imate spraševati o tem," na posnetku reče Clinton. Prvi spomin na Epsteina ima iz leta 2002, ko je letel z njegovim letalom. Skupaj je z letalom, ki so ga poimenovali Lolita Express, letel štirikrat ali petkrat za dobrodelne namene Clintonove fundacije.

Priznal je, da je pisal pismo za Epsteinov 50. rojstni dan, vendar se ne spomni, zakaj – verjetno na pobudo osebja. Spomni pa se, da mu je Donald Trump pred več kot 20 leti povedal, da sta se z Epsteinom razšla zaradi nepremičninskega posla, in dodal, da mu je zaradi tega žal. Trump je bil včasih demokrat in skupaj z Epsteinom finančno podpiral demokratske kampanje, zato so se družili.

Bill Clinton | Foto: Reuters

Zahtevala javno zaslišanje, a so republikanci to zavrnili 

Videoposnetek zaslišanja nekdanje prve dame pa kaže, da se je Hillary Clinton zelo razburila, ko ji je odvetnik prišepnil, da jo je republikanka Lauren Boebert fotografirala in fotografijo poslala konservativnemu mediju. "Dovolj imam tega. Če boste to delali, sem končala," je dejala in vstala od mize.

Zaslišanje so nato za nekaj časa prekinili. Zakonca Clinton sta zahtevala, da je njuno zaslišanje javno, da bi ljudje videli vse in si ustvarili mnenje, vendar je republikansko vodstvo odbora to zavrnilo. Dogovorili so se o kasnejši objavi videoposnetkov in prepisov po dogovoru s pravniki obeh strani, poteza Boebert pa je dogovor očitno kršila.

Na vprašanje, ali bi moral odbor zaslišati tudi Donalda Trumpa, je Bill Clinton odgovoril, da je to odločitev odbora, Hillary Clinton pa je odgovorila, da bi ga morali vsekakor zaslišati. "On bi bil na mojem seznamu prič," je dejala.

Hillary Clinton | Foto: Reuters

Videoposnetki kažejo, da so ju republikanci spraševali tudi o zadevah, ki nimajo nič opraviti z Epsteinom. Billa Clintona so spraševali o razmerju s pripravnico Monico Lewinsky, ko je bil predsednik, Hillary Clinton pa o izmišljeni aferi pizzagate – o piceriji v Washingtonu, kjer naj bi znani demokrati v Washingtonu spolno zlorabljali otroke.

Bill Clinton
Hillary Clinton
