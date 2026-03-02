Princesi zaradi povezav z Epsteinom ne smeta na prestižni kraljevi dogodek

Britanski princesi Beatrice in Eugenie se letos ne smeta udeležiti prestižnega kraljevega dogodka Royal Ascot. Razlog za to so povezave njunih staršev z obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom.

Potem ko je bil njun oče, nekdanji princ Andrew, aretiran zaradi suma zlorabe javne funkcije v povezavi z afero Epstein, njuna mama Sarah Ferguson pa je zaradi istih povezav pobegnila na razkošno zdravstveno kliniko, tuji mediji zdaj poročajo, da afera Epstein vpliva tudi na princesi Beatrice in Eugenie.

Letos naj bi jima izrekli prepoved udeležbe na prestižnem dogodku konjskih dirk Royal Ascot, ki je eden od tradicionalnih v kraljevi zgodovini. Sestri junija letos tako ne bosta del kraljeve procesije, ki se je udeleži celotna ožja britanska kraljeva družina.

Viri so za britanske medije povedali, da je odločitev še posebej prizadela Beatrice, češ da jo je vse skupaj šokiralo in povsem presenetilo.

Buckinghamska palača, predstavniki sester in organizatorji dirk sicer niso uradno komentirali te prepovedi.

Preberite tudi: