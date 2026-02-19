Četrtek, 19. 2. 2026, 11.04
Aretirali Andrewa, brata kralja Karla III.
Po poročanju BBC so zaradi suma zlorabe javne funkcije aretirali nekdanjega princa Andrewa, ki je zdaj znan kot Andrew Mountbatten-Windsor.
Andrewa Mountbattna-Windsorja, ki so mu zaradi vrste škandalov in očitanih povezav z obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom odvzeli kraljevi naziv, so pridržali zaradi obtožb o "nepravilnem ravnanju pri opravljanju uradnih dolžnosti", je sporočila policija. Mountbatten-Windsor sicer prav danes praznuje 66. rojstni dan.
Očividci so okoli 8. ure zjutraj videli več avtomobilov s policisti v civilu, ki so prispeli na posestvo Sandringham v Norfolku, kjer nekdanji princ živi, odkar ga je kralj Karel III. izselil iz razkošnega domovanja v Windsorju.
Ko se je Andrew v začetku februarja preselil v Sandringham, so se v okolici posestva pojavili letaki, ki so opozarjali, da se na tem območju zadržuje "kraljevi spolni prestopnik".
Tihotapljenje ljudi in izdaja zaupnih podatkov
Policija je za BBC sporočila le, da so "aretirali moškega v 60. letih, osumljenega zlorabe javne funkcije", da osumljenec ostaja v priporu in da njegovega imena ne bodo razkrili, ker je preiskava še vedno v teku.
Guardian medtem poroča, da policisti preiskujejo obtožbe, da je Jeffrey Epstein v Združeno kraljestvo pretihotapil žensko z namenom, da bi imela spolne odnose s takratnim princem Andrewem, ta pa naj bi Epsteinu razkrival zaupne podatke v obdobju, ko je bil na položaju trgovinskega odposlanca za Združeno kraljestvo.
V nedavno objavljenih Epsteinovih dokumentih je bilo več fotografij Andrewa v družbi mladih žensk.
Gre za prvo aretacijo visokega člana britanske kraljeve družine v sodobni zgodovini. Britanski kralj Karel III. je minuli teden sporočil, da bo podprl delo policije in sodeloval, če bo ta stopila v stik z njim v zvezi z obtožbami zoper Andrewa o domnevnem posredovanju zaupnih dokumentov Epsteinu.