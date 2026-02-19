Po poročanju BBC so zaradi suma zlorabe javne funkcije aretirali nekdanjega princa Andrewa, ki je zdaj znan kot Andrew Mountbatten-Windsor.

Andrewa Mountbattna-Windsorja, ki so mu zaradi vrste škandalov in očitanih povezav z obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom odvzeli kraljevi naziv, so pridržali zaradi obtožb o "nepravilnem ravnanju pri opravljanju uradnih dolžnosti", je sporočila policija. Mountbatten-Windsor sicer prav danes praznuje 66. rojstni dan.

Očividci so okoli 8. ure zjutraj videli več avtomobilov s policisti v civilu, ki so prispeli na posestvo Sandringham v Norfolku, kjer nekdanji princ živi, odkar ga je kralj Karel III. izselil iz razkošnega domovanja v Windsorju.

Ko se je Andrew v začetku februarja preselil v Sandringham, so se v okolici posestva pojavili letaki, ki so opozarjali, da se na tem območju zadržuje "kraljevi spolni prestopnik". Foto: Reuters

Tihotapljenje ljudi in izdaja zaupnih podatkov

Policija je za BBC sporočila le, da so "aretirali moškega v 60. letih, osumljenega zlorabe javne funkcije", da osumljenec ostaja v priporu in da njegovega imena ne bodo razkrili, ker je preiskava še vedno v teku.

Guardian medtem poroča, da policisti preiskujejo obtožbe, da je Jeffrey Epstein v Združeno kraljestvo pretihotapil žensko z namenom, da bi imela spolne odnose s takratnim princem Andrewem, ta pa naj bi Epsteinu razkrival zaupne podatke v obdobju, ko je bil na položaju trgovinskega odposlanca za Združeno kraljestvo.

V nedavno objavljenih Epsteinovih dokumentih je bilo več fotografij Andrewa v družbi mladih žensk. Foto: Reuters

Gre za prvo aretacijo visokega člana britanske kraljeve družine v sodobni zgodovini. Britanski kralj Karel III. je minuli teden sporočil, da bo podprl delo policije in sodeloval, če bo ta stopila v stik z njim v zvezi z obtožbami zoper Andrewa o domnevnem posredovanju zaupnih dokumentov Epsteinu.