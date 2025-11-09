Leden odnos princev Williama in Andrewa

Zaradi vrste spolnih škandalov je bil kralj Karel III. primoran odrezati svojega brata, princa Andrewa, iz kraljeve družine, odvzel mu je kopico nazivov in privilegijev. A videti je, da je prestolonaslednik, princ William, v svojih odnosih z Andrewom še veliko bolj neusmiljen kot njegov oče, piše Kurier.

Pozornost medijev je pritegnil pogovor med Williamom in nekdanjim vojvodo Yorškim Andrewom, ki bo odslej znan kot Andrew Mountbatten Windsor, med pogrebom vojvodinje Kentske septembra letos.

"V tem trenutku je spor princa Williama s stricem, princem Andrewom, postal javen," piše Daily Mail o prizoru med njima. Britanski dvor je sporočil, da Andrewa ne bo doletela le izguba naziva, ampak se bo moral tudi izseliti z razkošnega posestva Royal Lodge v Windsorju.

Valižanska princ in princesa naj bi v celoti podpirala odločitev, da se Andrewu odvzamejo privilegiji, izobčenje strica naj bi oba tudi spodbujala. Tabloid Sun je poročal, da naj bi se prestolonaslednik bal, da bo problem z Andrewom nekega dne pristal na njegovi mizi.

Po besedah kraljevega biografa Andrewa Lowniea naj bi bil William veliko bolj neusmiljen kot njegov oče in naj bi se zavedal ogromne škode, ki je bila storjena podobi kraljeve družine.

Hladna ignoranca

Da William noče imeti nič več z Andrewom, je bilo očitno že na pogrebu vojvodinje Kentske, ki je umrla 4. septembra v starosti 92 let. Ko so člani kraljeve družine zapuščali slovesnost, je William na stopnicah Westminstrske katedrale svojega strica ignoriral.

Princa Andrewa so videli s širokim nasmehom, ko se je pogovarjal s svojo bivšo ženo Sarah Ferguson. Tudi vojvoda se je smejal, ko je stal poleg Williama, ki je bil videti vidno osramočen.

Andrew se je obrnil k prestolonasledniku, verjetno zato, da bi ga vključil v pogovor. Po besedah ​​bralca z ustnic se je zdelo, da se želi nekdanji vojvoda Yorški z valižanskim princem spominjati skupnih preteklih časov. Po poročanju naj bi dejal: "Takrat sva se imela lepo, kajne," William pa ni odgovoril. Stricu je namenil le kratek, hladen pogled, kot da bi se pogovoru želel povsem izogniti.

William si očitno ni želel govoriti z Andrewom, saj mu je le na kratko nekaj zašepetal, princ Andrew pa se je nato namrščil. Kaj točno sta si v tistem trenutku izmenjala člana kraljeve družine, ni znano, saj si je William z roko pokril usta.