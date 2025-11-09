Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Nedelja,
9. 11. 2025,
7.55

Osveženo pred

27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
odnosi princ Andrew princ William kraljeva družina Velika Britanija

Nedelja, 9. 11. 2025, 7.55

27 minut

Leden odnos princev Williama in Andrewa

Avtor:
St. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
princ Andrew | Foto Reuters

Foto: Reuters

Zaradi vrste spolnih škandalov je bil kralj Karel III. primoran odrezati svojega brata, princa Andrewa, iz kraljeve družine, odvzel mu je kopico nazivov in privilegijev. A videti je, da je prestolonaslednik, princ William, v svojih odnosih z Andrewom še veliko bolj neusmiljen kot njegov oče, piše Kurier.

Pozornost medijev je pritegnil pogovor med Williamom in nekdanjim vojvodo Yorškim Andrewom, ki bo odslej znan kot Andrew Mountbatten Windsor, med pogrebom vojvodinje Kentske septembra letos. 

"V tem trenutku je spor princa Williama s stricem, princem Andrewom, postal javen," piše Daily Mail o prizoru med njima. Britanski dvor je sporočil, da Andrewa ne bo doletela le izguba naziva, ampak se bo moral tudi izseliti z razkošnega posestva Royal Lodge v Windsorju. 

Valižanska princ in princesa naj bi v celoti podpirala odločitev, da se Andrewu odvzamejo privilegiji, izobčenje strica naj bi oba tudi spodbujala. Tabloid Sun je poročal, da naj bi se prestolonaslednik bal, da bo problem z Andrewom nekega dne pristal na njegovi mizi.

Po besedah kraljevega biografa Andrewa Lowniea naj bi bil William veliko bolj neusmiljen kot njegov oče in naj bi se zavedal ogromne škode, ki je bila storjena podobi kraljeve družine.

Hladna ignoranca

Da William noče imeti nič več z Andrewom, je bilo očitno že na pogrebu vojvodinje Kentske, ki je umrla 4. septembra v starosti 92 let. Ko so člani kraljeve družine zapuščali slovesnost, je William na stopnicah Westminstrske katedrale svojega strica ignoriral.

Princa Andrewa so videli s širokim nasmehom, ko se je pogovarjal s svojo bivšo ženo Sarah Ferguson. Tudi vojvoda se je smejal, ko je stal poleg Williama, ki je bil videti vidno osramočen.

Andrew se je obrnil k prestolonasledniku, verjetno zato, da bi ga vključil v pogovor. Po besedah ​​bralca z ustnic se je zdelo, da se želi nekdanji vojvoda Yorški z valižanskim princem spominjati skupnih preteklih časov. Po poročanju naj bi dejal: "Takrat sva se imela lepo, kajne," William pa ni odgovoril. Stricu je namenil le kratek, hladen pogled, kot da bi se pogovoru želel povsem izogniti.

William si očitno ni želel govoriti z Andrewom, saj mu je le na kratko nekaj zašepetal, princ Andrew pa se je nato namrščil. Kaj točno sta si v tistem trenutku izmenjala člana kraljeve družine, ni znano, saj si je William z roko pokril usta.

odnosi princ Andrew princ William kraljeva družina Velika Britanija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.