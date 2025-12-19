Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
St. M.

Petek,
19. 12. 2025,
16.53

princesa pljuča presaditev kraljeva družina Norveška

Petek, 19. 12. 2025, 16.53

34 minut

To članico kraljeve družine čaka presaditev pljuč

norveška princesa Mette-Marit | "To jesen je bilo opravljenih več testov, ki kažejo jasen negativen razvoj zdravstvenega stanja princese," je palača sporočila v izjavi. | Foto Reuters

"To jesen je bilo opravljenih več testov, ki kažejo jasen negativen razvoj zdravstvenega stanja princese," je palača sporočila v izjavi.

Foto: Reuters

Iz norveške kraljeve palače so sporočili, da naj bi kronsko princeso Mette-Marit po poslabšanju zdravstvenega stanja v zadnjih mesecih čakala presaditev pljuč.

Mette-Marit, 52-letni ženi norveškega prestolonaslednika Haakona, so leta 2018 diagnosticirali pljučno fibrozo. Gre za kronično bolezen, ki povzroča brazgotinjenje v pljučih in vodi do zmanjšane absorpcije kisika.

"To jesen je bilo opravljenih več testov, ki kažejo jasen negativen razvoj zdravstvenega stanja princese," je palača sporočila v izjavi.

Ni odločeno, kdaj bo Mette-Marit uvrščena na čakalni seznam za presaditev, so dodali.

"Bližamo se času, ko bo treba opraviti presaditev pljuč, in izvajamo potrebne priprave, da bo to takrat mogoče," je v isti izjavi dejal profesor Are Martin Holm z oddelka za pljučne bolezni Univerzitetne bolnišnice v Oslu.

princesa pljuča presaditev kraljeva družina Norveška
