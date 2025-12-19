Petek, 19. 12. 2025, 16.53
34 minut
To članico kraljeve družine čaka presaditev pljuč
Iz norveške kraljeve palače so sporočili, da naj bi kronsko princeso Mette-Marit po poslabšanju zdravstvenega stanja v zadnjih mesecih čakala presaditev pljuč.
Mette-Marit, 52-letni ženi norveškega prestolonaslednika Haakona, so leta 2018 diagnosticirali pljučno fibrozo. Gre za kronično bolezen, ki povzroča brazgotinjenje v pljučih in vodi do zmanjšane absorpcije kisika.
"To jesen je bilo opravljenih več testov, ki kažejo jasen negativen razvoj zdravstvenega stanja princese," je palača sporočila v izjavi.
Ni odločeno, kdaj bo Mette-Marit uvrščena na čakalni seznam za presaditev, so dodali.
"Bližamo se času, ko bo treba opraviti presaditev pljuč, in izvajamo potrebne priprave, da bo to takrat mogoče," je v isti izjavi dejal profesor Are Martin Holm z oddelka za pljučne bolezni Univerzitetne bolnišnice v Oslu.