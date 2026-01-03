Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
3. 1. 2026,
20.51

Norveška biatlonska reprezentanca

Naslednje biatlonske tekme brez vodilnega v seštevku

Johan-Olav Botn | Obolelega Johan-Olava Botna ne bo v Oberhofu. | Foto Reuters

Obolelega Johan-Olava Botna ne bo v Oberhofu.

Foto: Reuters

Norveška reprezentanca v biatlonu bo na tekme svetovnega pokala v nemškem Oberhofu odpotovala brez vodilnega v seštevku Johan-Olava Botna in v prejšnji sezoni zmagovalca svetovnega pokala Sturle Holma Laegreida, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Razlog je bolezen, ki je ustavila trenutno prvega in tretjega po moči v norveški izbrani vrsti.

Botn je na dosedanjih osmih tekmah svetovnega pokala zbral 560 točk oziroma 113 več od drugouvrščenega Francoza Erica Perrota. Botn je trikrat zmagal, nobene preizkušnje pa ni končal slabše od petega mesta.

Laegreid je trenutno v seštevku šesti s 333 točkami, na stopničkah pa letos še ni stal. Dvakrat je slavil s štafeto.

Namesto obeh obolelih bosta tekmovala Sverre Dahlen Aspenes in Martin Nevland, za slednjega bo to tudi prvenec na tekmah svetovnega pokala.

Norveški biatlon je sicer še naprej ovit v črno, potem ko je pred božičnimi prazniki nenadoma umrl Sivert Guttorm Bakken, 13. v letošnjem svetovnem pokalu.

Bakkna so mrtvega našli 23. decembra v hotelski sobi v italijanskem mestu Lavaze. Tam se je družil z nekaterimi reprezentančnimi kolegi ter se pripravljal na nadaljevanje sezone. Uradna preiskava poteka, vzrok smrti pa še ni znan. Dpa dodaja, da bi lahko bili izsledki obdukcije znani marca.

"Za nas bo to zelo nenavaden konec tedna tekmovanj v Oberhofu. Trenutno je najbolj pomembno, da pazimo eden na drugega in tekmovalcem zagotovimo varno in pozitivno izkušnjo po zahtevnem božičnem obdobju," je v izjavi dejal šef norveške ekipe Per Arne Botnan.

Tekme v Oberhofu bodo na sporedu od 8. do 11. januarja. V Nemčiji od slovenskih reprezentantov ne bo tekmoval Jakov Fak, ki okreva po poškodbi meniskusa.

Lena Repinc
Lena Repinc in Tadej Repnik biatlonska državna prvaka v sprintu
Sivert Guttorm Bakken
Zaradi nenadne smrti uvedli poseben varnostni ukrep
Norveška biatlon Sturla Holm Laegreid Johan-Olav Botn
