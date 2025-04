Njuna ljubezenska zgodba ni klasična pravljica, ampak zapletena pripoved o preizkušnji časa. Govorimo o zgodbi britanskega kralja Karla III. in kraljice Camille, ki sta nedavno praznovala dvajseto obletnico poroke. Čeprav sta srečno poročena že dve desetletji, pa sta bila njun odnos in pot do tega mejnika polna izzivov, pa tudi škandalov, ki so pretresli kraljevo družino in narod.

Tedaj še princ Charles in Camilla Shand sta se spoznala in zaljubila na tekmi pola leta 1970. Nekaj časa sta bila par, nato pa se je Charles pridružil kraljevi vojni mornarici in odšel na pot. V tem času je Camilla obudila romanco z Andrewom Parkerjem Bowlesom, s katerim sta bila skupaj že pred Charlesom, in se leta 1973 poročila. Osem let pozneje se je poročil tudi Charles, njegov buren zakon s princeso Diano pa se je znašel v središču dogajanja.

Utrinke njunega zakona je delila tudi kraljeva družina:

Skrivna afera in intimni pogovori

Princeso Diano so imeli radi vsi, bila je izjemno priljubljena in so ji na vsakem dogodku, na katerem se je pojavila, namenili veliko pozornosti. To je Charlesa, ki ni bil tako priljubljen kot ona, jezilo. Ta je tudi po poroki z Diano ostal v stikih s Camillo, s katero sta bila pravzaprav več kot le prijatelja. Imela sta afero, ki je bila dolga leta skrita pred očmi javnostmi, redno sta se pogovarjala prek telefona in se na skrivaj srečevala. Potem pa je leta 1993 izbruhnil velik škandal (Tampongate, op. p.), ko je v medijih zaokrožil njun intimen pogovor, ki je bil povod za razpad obeh zakonov.

Fotografija iz leta 1975: Charles in Camilla sta se redno srečevala in pogovarjala. Foto: Profimedia Charles se je od Diane želel ločiti že prej, a njegova starša, pokojna kraljica Elizabeta in princ Filip, ločitve in njegovega razmerja s Camillo nista odobravala. Diana je leta 1995 dejala, da "smo bili v tem zakonu trije, zato je bilo malo gneče", pri čemer se je sklicevala na Camillo. Ta je tako pristala v središču javnih kritik, saj so jo označili za zlobnico, ki je razdrla kraljevo družino ter princema Williamu in Harryju odvzela očeta. Še huje je bilo leta 1997, ko je tako imenovana princesa ljudstva umrla v tragični avtomobilski nesreči v Parizu. V javnosti so namreč zaokrožile govorice, da sta njeno nesrečo "naročila" Charles in Camilla.

Dve leti pozneje, ko se je stanje nekoliko umirilo, sta se Charles in Camilla prvič javno pojavila kot par. Princ jo je uradno predstavil svoji materi in sinovoma, vse glasnejša pa so bila vprašanja "ali ločen moški lahko postane kralj?" in "ali bi lahko Camilla kdaj postala kraljica?". Sčasoma se je vse poklopilo in prišel je njun čas.

Ključni poudarki njunega razmerja:



1970: Charles in Camilla postaneta par

1972: Zvezo prekineta, Charles se pridruži mornarici

1973: Camilla se poroči z Andrewom Parkerjem Bowlesom

1981: Poročita se princ Charles in princesa Diana

1992: Princ in princesa razmerje končata, ločiti "se ne nameravata"

1993: Mediji objavijo intimen telefonski pogovor Charlesa in Camille

1994: Charles prizna nezvestobo princesi Diani

1995: Ločita se Camilla in Andrew Parker Bowles

1996: Charles in Diana končata ločitveni postopek

1997: Princesa Diane umre v avtomobilski nesreči v Parizu

1999: Charles in Camilla se javnosti predstavita kot par

2005: Februarja se zaročita, aprila pa poročita

2022: Postaneta kralj in kraljica

2024: Kralj razkrije diagnozo raka

2025: Dvajseta obletnica poroke

Počasi so jo sprejeli kot članico kraljeve družine

Charles na poroki ni nosil vojaške obleke, Camilla pa ni bila oblečena v belo poročno obleko. Foto: Guliverimage Zakon sta sklenila 9. aprila leta 2005 v Windsorju, a le civilno, saj sta bila oba cerkveno poročena že prej. Namesto razkošja, ki je zaznamovalo Charlesovo poroko z Diano, ko so zaradi neposrednega televizijskega prenosa slovesnost spremljali milijoni ljudi po vsem svetu, se je njunega obreda udeležilo okoli trideset gostov. Med njimi sta bila princa William in Harry ter Camillina dva otroka, medtem ko sta se kraljica Elizabeta in princ Filip udeležila zgolj blagoslova v grajski kapeli sv. Jurija pozneje tega dne.

Njuna ljubezen tako traja že dvajset let in ne kaže znakov, da bi bilo med njima karkoli narobe. V letih po poroki sta si pridobila zaupanje javnosti, odnos do njune zgodbe pa se je omehčal. Še preden sta leta 2022 postala kralj in kraljica, je Camilla začela sodelovati v skoraj sto dobrodelnih organizacijah, se zavzemala za spodbujanje pismenosti in podporo žrtvam nasilja v družini ter se borila proti spolnemu izkoriščanju otrok.

Nekdanji tiskovni predstavnik pokojne kraljice je njun odnos označil za "temelj monarhije", medtem ko je nekdanja Charlesova predstavnica dejala, da je bila "njuna ljubezen drug do drugega tista, zaradi katere sta prestala preizkus časa".

Njuno življenje je nekoliko pretresla Karlova diagnoza raka, ko je za več kot dva meseca odpovedal vse javne obveznosti. Takrat je Camilla prevzela nekoliko več odgovornosti in pomembno vlogo ohranjanja kraljeve družine na očeh javnosti ter povečala svoje nastope v javnosti. Partnerju je stala ob strani in dokazala, da je pomembna članica kraljeve družine.

Njuno skrivno razmerje je bilo dolga leta zasenčeno s priljubljenostjo princese Diane. Foto: Guliverimage

"Ni šlo za to, da bi postala kraljica. Vseskozi si je želela biti njegova prava ljubezen in partnerka," je o njunem odnosu, ki se je po burnih začetkih skozi leta razvil v že dvajsetletni zakon, dejal kraljevi zgodovinar George Gross.

Obletnico poroke sta kralj in kraljica praznovala v italijanski prestolnici, saj je sovpadala z njunim obiskom Italije, s katerim nameravata okrepiti odnose med državama. Ob prvem obisku naših zahodnih sosedov sta se srečala s predsednikom Sergiom Mattarello in predsednico vlade Giorgio Meloni. Ogledala sta si tudi antični Kolosej, nagovorila italijanski parlament, obiskala mesto Ravenna in se po sprva odpovedanem srečanju vendarle sestala s papežem Frančiškom.

Fotogalerija 1 / 6 / 6

