Kritiki nad Meghan Markle za štedilnikom: "Nesmiselno, samovšečno in naporno"

Nova oddaja Meghan Markle, ki je na platformi Netflix zaživela v torek, je tarča ostrih kritik. Napadli so jo praktično vsi britanski mediji, ki so novi projekt vojvodinje susseške označili za nesmiseln, samovšečen, mučen in naporen. Na časopisu Guardian so šov ocenili z zelo slabo oceno in upajo, da je to zadnji projekt kraljevega para.

Težko pričakovana oddaja Z ljubeznijo, Meghan (With Love, Meghan) med gledalci ni bila sprejeta najbolje. Po obtožbah zaradi plagiatorstva je Meghan Markle zdaj tudi tarča filmskih kritikov, ki so se znesli nad njenim novim projektom. Oddaja z osmimi epizodami predstavi 43-letno vojvodinjo, ki razkazuje svoje kuharske in vrtnarske veščine. Šov naj bi snemali v Montecitu v Kaliforniji, kjer Meghan in Harry živita s svojima otrokoma, v njem pa se poleg princa pojavijo tudi nekateri njeni slavni prijatelji, med drugim igralka Mindy Kaling.

"Iz nečesa navadnega sem vedno rada naredila kaj več," Meghan reče v napovedniku. "Ljudi presenečam s trenutki, s katerimi jim sporočim, da mislim nanje."

"Žejna pozornosti in brez energije"

Le dan po premieri so se oglasili številni kritiki, ki nad njenim projektom niso navdušeni. Novinarji britanskega časopisa Guardian so oddajo ocenili z zelo slabo oceno, ga označili za nesmiselnega in poudarili, da upajo, da je to zadnji televizijski šov odtujenega kraljevega para.

Zapisali so, da njena nova oddaja "verjetno ne bo spremenila stvari, razen če si širša javnost nenadoma zaželi dolgih televizijskih oddaj o ženski, ki polni otroške vrečke s semeni in medom". Nekdanjo igralko so označili za "žejno pozornosti", njen nastop pa "brez energije". "Nihče ne želi gledati Meghan, kako izdeluje popečene kruhke z Mindy Kaling," so še dodali.

Časopis Independent je oddaji prav tako namenil eno zvezdico in jo označil za "mučno in naporno", medtem ko je urednica Telegrapha zapisala, da je oddaja "polna samovšečnosti, ekstravagantnih malic, slavnih prijateljev in poslovnih vložkov".

Težko pričakovana oddaja Z ljubeznijo, Meghan (With Love, Meghan) med gledalci ni bila sprejeta najbolje. Foto: Profimedia

So snemali v najeti hiši?

Šov so komentirali tudi v torkovi epizodi britanske pogovorne oddaje Loose Women. Komentatorka Jane Moore ga je označila za dolgočasnega. "Tudi če te gospodinjske stvari ne zanimajo, si ga ogledaš z upanjem, da vidiš, kako je videti njuna hiša. A tega ne vidiš. Gre za najeto hišo ob cesti," je dodala Moore in opozorila, da oddaje niso snemali v njuni 14 milijonov dolarjev (13,10 milijona evrov) vredni vili v Montecitu, kot je bilo rečeno.

S kritiki so se strinjali tudi uporabniki družbenih omrežij. "Po 15 minutah sem oddajo prekinila. Prazno, melanholično, umetno," je zapisala ena uporabnica omrežja X, medtem ko je nekdo drug dodal: "Meghanin novi šov je dolgočasen! Želja po pozornosti je več kot očitna. Nisem njen oboževalec, ampak to je res žalostno."

Meghan in Harry sta leta 2020 z Netflixom podpisala sto milijonov dolarjev (93,58 milijona evrov) vredno pogodbo, v sklopu katere so posneli dokumentarno serijo Harry in Meghan (2022), dokumentarec o princu z naslovom Polo (2024), ki je bil prav tako tarča ostrih kritik, in omenjeno kuharsko oddajo Z ljubeznijo, Meghan (2025).

Preberite tudi: