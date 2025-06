Bizaren posnetek iz porodnišnice: "Kaj počneta Harry in Meghan?" #video

Vojvodinja Susseška se je ob praznovanju hčerinega rojstnega dne spomnila na dan, ko se je rodila princesa Lilibet . Objavila je posnetek iz porodne sobe, na katerem skupaj s princem Harryjem plešeta in "twerkata", da bi sprožila porod. Nekateri so nad videnim navdušeni, drugi pa zgroženi in se sprašujejo: "Kaj počneta Harry in Meghan?".

Ob hčerinem četrtem rojstnem dnevu je Meghan Markle na svojih družbenih omrežjih objavila vrsto skupnih fotografij, na eni izmed njih je prvič pokazala tudi njen obraz, in deklici voščila ob njenem prazniku. S sledilci je delila tudi posnetek, kako se je v bolnišnici Santa Barbara v Kaliforniji pripravljala na rojstvo hčerke, ki se je kasneje rodila s carskim rezom.

Mešani odzivi

Da bi sprožila porod, sta si s princem Harryjem v porodni sobi zavrtela pesem Baby Momma in nanjo zaplesala oziroma "twerkala". "Pred štirimi leti se je zgodilo tudi to. Oba otroka sta se rodila teden dni po predvidenem roku ... zato, ko pekoča hrana, hoja in akupunktura niso pomagali, je ostalo samo še nekaj," je zapisala pod posnetek, ki si ga lahko ogledate zgoraj.

Posnetek je hitro zaokrožil na družbenih omrežjih. Nekateri so nad njim navdušeni, saj sta vojvoda in vojvodina, ki sta se leta 2020 odpovedala aktivnim kraljevim dolžnostim, pokazala svojo sproščeno plat, drugi pa so nad njim zgroženi. "Kaj se dogaja?", "Sram me je", "Kaj počneta Harry in Meghan?", je le nekaj ostrih komentarjev, ki so se pojavili na družbenem omrežju X. Nekateri so se obregnili tudi ob obliko njenega nosečniškega trebuha, češ da je videti, kot da si je pod obleko zataknila vzglavnik.

Princess Lilibet turns 4 today!



Meghan and Harry shared the most adorable moments with their little one, and our hearts cannot cope.



📸: Meghan #RaquelFord #MeghanMarkle #PrinceHarry pic.twitter.com/aP34k15cUz — Raquel Ford Media (@raquelfordmedia) June 4, 2025

Williamom in princeso Kate, s katerima sta Meghan Markle in princ Harry zadnje mesece nista najbolj priljubljena člana britanske kraljeve družine. Po selitvi v Kalifornijo sta namreč pretrgala stike s Harryjevim bratomin princeso, s katerima sta v nenehnem sporu , in se lotila novih projektov, ki so hitro postali tarča kritikov. Njeni blagovni znamki As Ever, pod katero prodaja različne izdelke za dom in vrt ter hrano, je grozila tožba zaradi plagiatorstva , v ospredju kritikov pa je bila tudi njena oddaja na platformi Netflix, ki so jo napadli praktično vsi britanski mediji in jo označili za nesmiselno, samovšečno, mučno in naporno.

