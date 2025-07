Tadej Pogačar popestril zaključno etapo Toura, prestižna zmaga pa Belgijcu

Results powered by FirstCycling.com

Dirka po Franciji, potek 21. etape:

Cilj: Belgijec Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) je zmagovalec spektakularne zadnje etape 112. Dirke po Franciji. A zanjo se je moral močno potruditi, šele na zadnjem vzponu na Montmartre je namreč zlomil zmagovalca letošnjega Toura Tadeja Pogačarja (UAE Emirates), ki je kljub izčrpanosti po treh tednih brutalnega dirkanja danes na trasi, ki spominja na spomladanske klasike povsem oživel. Zmanjkalo mu je le malo moči. V boju za zmago je bil vse do zadnjega vzpona tudi Matej Mohorič (Bahrain - Victorious).

5 km do cilja: Van Aert pridobiva prednost, Pogačar na spustu ne tvega.

6 km do cilja: Wout van Aert je vrh prečkal nekaj metrov pred Pogačarjem, ki vendarle kaže nekaj posledic tritedenskega mučenja.

JZ SJE YAHAIAJA ELA pic.twitter.com/tZpUfuxSG8 — Tour de France™ (@LeTour) July 27, 2025

7 km do cilja: Kolesarji so še na zadnjem vzponu na Montmartre! Jorgenson si je poskušal priboriti nekaj prednosti, prvi napad Američana je pokril Mohorič, drugega Trentin. Prvi se je v klanec zapodil Pogačar.

🇸🇮@TamauPogi leads as we climb the Côte de la Butte Montmartre for the last time !



🇸🇮@TamauPogi mène la course alors que nous gravissons la Côte de la Butte Montmartre pour la dernière fois !#TDF2025 pic.twitter.com/mvNQRUnS1G — Tour de France™ (@LeTour) July 27, 2025

10 km do cilja: Pri približevanju k Montmartu je pospešil Jorgenson, Mohorič se ga drži kot klop, Pogačar pa ostaja miren na repu vodilne skupine.

15 km do cilja: Kolesarji so še predzadnjič prečkali ciljno črto in se podali v zadnji krog dirke. Pogačar, Mohorič, van Aert, Jorgenson, Trentin in Ballerini imajo že 25 sekund prednosti pred zasledovalci.

22 km do cilja: Na vrh so s Pogačarjem prišli še van Aert, Jorgenson, Trentin in Davide Ballerini, Matej Mohorič priključek lovi na spustu.

23 km do cilja: Tadej Pogačar je spet močno pospešil! Mohorič je izgubil stik.

24 km do cilja: Victor Campenaerts se je v klanec zapodil pred Matteom Jorgensonom, Tadej Pogačar in Matej Mohorič prežita.

25 km do cilja: Matej Mohorič (Bahrain - Victorious) si je pred drugim vzponom na Montmartre poskušal privoziti nekaj prednosti, tudi z zelo tvegano vožnjo po spolzkih pariških ulicah.

Noro vzdušje na klancu:

30 km do cilja: V ospredju je ostala le močna skupina s kakšnimi tridesetimi tekmovalci, med temi sta Pogačar in Mohorič, pa van Aert, Campenaerts, Jorgenson, Alaphilippe, Kaden Grove, Matteo Trentin … Pogačar sam predstavlja ekipo UAE Emirates, čeprav je pred etapo namigoval, da je to predvsem dan za njegovega kolega Jhonatana Narvaeza.

33 km do cilja: Ob povratku na Elizejske poljane je kolesarje ujela nova pošiljka dežja, kar pomeni, da bo dirka na spolzkih tlakovcih še toliko bolj zahtevna.

39 km do cilja: Pogačar zdaj vodi elitno skupino specialistov za klasike, zraven sta Alaphilippe in Wout van Aert. Matej Mohorič tudi sledi z manjšim zaostankom.

V boemski četrti Montmartre domuje tudi slavni kabaret Moulin Rouge.

Foto: Reuters

40 km do cilja: Ob neverjetnem navijaškem vzdušju ob cesti na Montmartre je prvi napadel Julian Alaphilippe, tudi Pogačar je reagiral.

🤩 Here they go! Welcome to Rue Lepic! 🇫🇷 @alafpolak1 attacks!



🤩 Et c'est parti pour la Rue Lepic ! 🇫🇷 @alafpolak1 attaque le premier !#TDF2025 pic.twitter.com/nU4hX5HB3G — Tour de France™ (@LeTour) July 27, 2025

42 km do cilja: Kolesarji se prvič vzpenjajo proti baziliki Svetega srca na Montmartru, Alpecin - Deceuninck je na čelu glavnine ujel ubežnika. V ospredju glavnine je tudi Matej Mohorič.

49 km do cilja: Lipowitz in Simmons sta ciljno črto na Elizejskih poljanah prečkala deset sekund pred glavnino. Kar se boja za skupni seštevek tiče, je 112. Tour v tem trenutku končan. Zdaj kolesarje čaka le še spektakularen finiš s tremi vzponi na Montmartre in bolj za prestižno etapno zmago, časovne razlike pa ne bodo več upoštevane.

Številni kolesarji so se že soočili z defekti, tudi Primož Roglič je moral počakati spremljevalno vozilo svoje ekipe.

🇩🇪 Florian Lipowitz🤍 goes with🇺🇸 @QuinnSimmons9 ! They're working well together and have gained a 11 second gap.



🇩🇪 Florian Lipowitz🤍 roule avec🇺🇸 @QuinnSimmons9 ! Ils travaillent bien ensemble et ont pris 11 secondes d'avance. #TDF2025 pic.twitter.com/7kBoHqw0kU — Tour de France™ (@LeTour) July 27, 2025

55 km do cilja: Glavnini zdaj bežita Američan Quinn Simmons (Lidl – Trek) in Nemec Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe). Ob tretjem prečkanju ciljne črte so se kolesarji pomerili za točke na letečem cilju, 20 jih je pobral nosilec zelene majice Jonathan Milan (Lidl – Trek).

60 km do cilja: Glavnina odgovarja na napade, ti pa se vrstijo še naprej. Nekaj kolesarjev so na grobi tlakovani cesti že začasno ustavile predrte gume, med temi je bil tudi najbolj borben kolesar letošnjega Toura, Irec Ben Healy (EF Education . EasyPost).

65 km do cilja: Kolesarji so prvič prečkali ciljno črto, začeli so se napadi v glavnini, tej je nekoliko ušel Francoz Alexis Renard (Cofidis), tempo pa je zdaj močno narasel in etapa spominja na pravo tekmovalno. Ulice v Parizu so se po nevihti že precej posušile, a odločitev prirediteljev, da nevtralizirajo zadnje tri kroge etape z vzponi na Montmartre, velja.

💪 And now, the race is on!



💪 La course est lancée ! #TDF2025 pic.twitter.com/VYcYe94QED — Tour de France™ (@LeTour) July 27, 2025

89 km do cilja: Kolesarji so prispeli v Pariz, kjer pa dežuje, Prireditelji so v dogovoru s komisarji sprejeli odločitev, da bo zadnji krog nevtraliziran, za končne bodo obveljali časi ob četrtem prečkanju ciljne črte na Elizejskih poljanah.

Montmartre pa je že poln dobro razpoloženih navijačev.

😍 Things you love to see: Montmartre head to toe in @maillotapois ⚪️🔴



😍 Une image qu'on adore voir : Montmartre de la tête aux pieds en @maillotapois ⚪️🔴#TDF2025 pic.twitter.com/4QTmnCio51 — Tour de France™ (@LeTour) July 27, 2025

103 km do cilja: Po gorskem cilju se je na čelo glavnine postavila Pogačarjeva ekipa UAE Team Emirates - XRG.

TADEJ POGACAR ATTACKS !



ATTAQUE DE TADEJ POGACAR !



*for legal reasons this is a joke#TDF2025 pic.twitter.com/5iQem078b6 — Tour de France™ (@LeTour) July 27, 2025

107 km do cilja: Med poziranji za skupinske fotografije so kolesari prevozili tudi prvi gorski cilj etape, točko na Cote de Bazemont je vzel Francoz Matteo Vercher (TotalEnergies). Je bila pa tudi bitka za pikčasto majico odločena že pred današnjo etapo. Najboljši hribolazec Toura je Tadej Pogačar, pikčasto majico pa danes namesto njega nosi Jonas Vingegaard. Slovenec je v 20 etapah zbral 117 točk, Danec 104. Danes so na preostalih štirih vzponih četrte kategorije na voljo samo še štiri točke.

😄 Memories of Mont Cassel for @Ben__Thomas_ and Matteo Vercher? Fortunately, the story has a happier ending this time!



😄 Des souvenirs du Mont Cassel pour @Ben__Thomas_ et Matteo Vercher ? Heureusement l'histoire se finit mieux cette fois-ci !#TDF2025 pic.twitter.com/phoRoPyr9x — Tour de France™ (@LeTour) July 27, 2025

Vercherja je tudi danes "izzval" Benjamin Thomas, kolesarja pa sta tako spomnila na dogodek v prvi etapi letošnje dirke, ko sta se čisto zares borila v Casselu in padla.

Benjamin Thomas wins the point and then crashes out himself and Matteo Vercher 😮 pic.twitter.com/40JBpiWVgu — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 5, 2025

Primož Roglič in njegovi kolegi iz moštva Red Bull – BORA – hansgrohe slavijo stopničke Nemca Floriana Lipowitza. Roglič je na Touru v Pariz prispel prvič po letu 2020, dirke je v letih 2021, 2022 in 2024 končal predčasno. Tokrat je v Pariz prispela sedmerica, poleg Rogliča in Lipowitza še Jordi Meeus, Gianni Moscon, Laurence Pithie, Aleksandr Vlasov in Mick van Dijke. Danny van Poppel je odstopil v 17. etapi.

🇩🇪 Florian Lipowitz secures the white jersey ! The 🇩🇪 @RBH_ProCycling celebrate with a nod to new father 🇳🇱 Danny van Poppel 🫶



🇩🇪 Florian Lipowitz remporte le maillot blanc ! L'équipe 🇩🇪 @RBH_ProCycling célèbre cette victoire et rend hommage au jeune papa 🇳🇱 Danny van Poppel… pic.twitter.com/FQjBpd9nYJ — Tour de France™ (@LeTour) July 27, 2025

16.30 (132,2 km do cilja): Z nekaj zamude so kolesarji dosegli kilometer nič in zadnja etapa letošnjega spektakularnega in brutalnega Toura se je tudi uradno začela.

And the flagged is dropped for the last stage of the #TDF2025 🥲



Et le drapeau est baissé pour la dernière étape du #TDF2025 🥲 pic.twitter.com/Ttci2iTXMh — Tour de France™ (@LeTour) July 27, 2025

Člani Pogačarjeve ekipe UAE Team Emirates – XRG so z nekaj težavami pozirali za klasično ekipno fotografijo šampionske ekipe. Na cesti je vse polno otočkov, a naposled jim je le uspelo, ob slovenskem šampionu so v Pariz prispeli še Jhonatan Narvaez, Nils Politt, Pavel Sivakov, Marc Soler, Tim Wellens in Adam Yates, danes pogrešajo Joaa Almeido, ki je z dirko končal v deveti etapi.

Štart: Kolesarji so se odpravili na zaprto vožnjo, z zaključno etapo Toura pa bodo "zares" začeli okoli 16.25, danes vse do zaključnih krogov v središču Pariza in trikratnega vzpona na Montmartre ne pričakujemo resnega dirkanja, Tour je namreč odločen, veliki zmagovalec je Tadej Pogačar, ki mora rumeno majico zdaj le še varno pripeljati na Elizejske poljane.

💛 Back on the Champs-Elysées with a triple passage through Montmartre to foil the sprinters' plans!



💛 Retour sur les Champs-Elysées avec un triple passage par Montmartre pour déjouer les plans des sprinteurs !#TDF2025 pic.twitter.com/AzxYUDedOf — Tour de France™ (@LeTour) July 27, 2025

Dobrodošli še na zadnji etapi letošnje Dirke po Franciji!