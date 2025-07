Mama Tadeja Pogačarja razkrila ozadje težav na kronometru Toura 2023: trebušna viroza

Tadej Pogačar je leta 2023 na Dirki po Franciji v posamičnem kronometru 16. etape od Passyja do Comblouxa (22,4 km) za glavnim rivalom Jonasom Vingegaardom zaostal kar minuto in 38 sekund. Marjeta Pogačar, mama prvega kolesarja sveta, je v pogovoru za Nedelo razkrila, da so njenega sina takrat pestile zdravstvene težave.