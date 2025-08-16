Olimpija serijo pripravljalnih tekem začela s porazom na Koroškem

Hokejisti HK Olimpija Ljubljana so v petek odigrali prvo pripravljalno tekmo na novo sezono in na gostovanju pri podprvaku lige ICE Celovcu izgubili z 0:3.

V ljubljanskih vratih je priložnost dobil Luka Kolin, ki je prvič klonil v 23. minuti, ko se je pod prvo vodstvo na tekmi podpisal David Waschnig, Nick Petersen je v začetku zadnje tretjine zvišal na 2:0, končni rezultat je v 53. minuti postavil David Maier. Olimpija je imela svoje priložnosti, a ni uspela zatresti mreže gostiteljev, ki jo je branil Sebastian Dahm.

Za Celovčane sta zaigrala oba Slovenca, tako Jan Muršak kot Luka Gomboc, ki je zaradi poškodbe in operacije izpustil praktično vso lansko sezono. Gomboc je ob zmagi podal za vodstvo z 1:0.

Olimpijo prihodnji teden čaka pot na Slovaško, kjer se bo med 21. in 23. avgustom na 27. memorialnem turnirju Pavla Zabojnika v Zvolnu pomerila s slovaškima prvoligašema Zvolnom in Bansko Bystrico ter češkim prvoligašem Vitkovice.