Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Sobota,
16. 8. 2025,
15.12

Osveženo pred

1 ura, 2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
hokej KAC Celovec IceHL HK Olimpija Ljubljana

Sobota, 16. 8. 2025, 15.12

1 ura, 2 minuti

Olimpija serijo pripravljalnih tekem začela s porazom na Koroškem

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
HK Olimpija Ljubljana | Olimpija je na uvodni pripravljalni tekmi z 0:3 izgubila s Celovcem. | Foto Boštjan Podlogar/STA

Olimpija je na uvodni pripravljalni tekmi z 0:3 izgubila s Celovcem.

Foto: Boštjan Podlogar/STA

Hokejisti HK Olimpija Ljubljana so v petek odigrali prvo pripravljalno tekmo na novo sezono in na gostovanju pri podprvaku lige ICE Celovcu izgubili z 0:3.

Zach Boychuk
Sportal Zach Boychuk: Starši so mi vedno dovolili slediti sanjam. Tudi za sina upam, da bo nekoč našel nekaj, kar ga bo osrečevalo.

V ljubljanskih vratih je priložnost dobil Luka Kolin, ki je prvič klonil v 23. minuti, ko se je pod prvo vodstvo na tekmi podpisal David WaschnigNick Petersen je v začetku zadnje tretjine zvišal na 2:0, končni rezultat je v 53. minuti postavil David Maier. Olimpija je imela svoje priložnosti, a ni uspela zatresti mreže gostiteljev, ki jo je branil Sebastian Dahm.

Za Celovčane sta zaigrala oba Slovenca, tako Jan Muršak kot Luka Gomboc, ki je zaradi poškodbe in operacije izpustil praktično vso lansko sezono. Gomboc je ob zmagi podal za vodstvo z 1:0.

Olimpijo prihodnji teden čaka pot na Slovaško, kjer se bo med 21. in 23. avgustom na 27. memorialnem turnirju Pavla Zabojnika v Zvolnu pomerila s slovaškima prvoligašema Zvolnom in Bansko Bystrico ter češkim prvoligašem Vitkovice.

HK Olimpija Ljubljana, Ben Cooper
Sportal Ben Cooper: Zavedam se, da ne bo lahko, niti ne želim, da bi bilo

hokej KAC Celovec IceHL HK Olimpija Ljubljana
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.