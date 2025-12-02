Člani večkrat nagrajenega štajerskega ansambla Zadetek so na družbenih omrežjih sporočili, da po skoraj enajstih letih končujejo skupno glasbeno pot. Skupaj so v tem obdobju sodelovali na glasbenih festivalih in igrali po prenekaterih veselicah in zasebnih zabavah. "Vsak začetek ima svoj konec. In vsak konec je nov začetek. Za nami ostajajo nepozabni spomini. In ne glede na odločitev, da gremo naprej, smo v soboto odigrali zadnji nastop," so zapisali člani slovenskega ansambla.

"Marsikdo je že vedel, marsikdo pa nam sedaj piše, kaj se dogaja. Po dolgih letih preigravanja in nepozabne poti se skupna pot Zadetka končuje. Ampak naj bo jasno. To je le skupna glasbena pot, kar pomeni, da nas na vaši poroki žal ne bo. Vsaj ne kot Zadetek, ki bi ga lahko najeli za celo noč," so v daljšem zapisu pojasnili člani ansambla Zadetek.

Vsak se bo z glasbo ukvarjal na svoji poti, a so prepričani, da bodo še zaigrali skupaj

Kot so zapisali, bodo vsi nadaljevali ukvarjanje z glasbo, a vsak v svoji smeri. "Čeprav so tudi te marsikje združene, se prepletajo in se bodo zagotovo prepletale še dolgo. In zagotovo bomo še velikokrat zaigrali skupaj kot Zadetek. Zaigrali, ko bomo skupaj. Ali pa se odpravili na kakšno turnejo v tujino. To je sicer za nas bolj potovanje in zabava, ne pa zares delo," so pojasnili člani ansambla, ki so se na skupno glasbeno potovanje odpravili pred skoraj enajstimi leti.

"Ampak, vsak začetek ima svoj konec. In vsak konec je nov začetek. Za nami ostajajo nepozabni spomini. In ne glede na odločitev, da gremo naprej, smo v soboto odigrali zadnji nastop", so zapisali člani ansambla in dodali, da jih je, čeprav so se imeli nenormalno dobro in so zaključili, kot se spodobi, vse stisnilo bolj, kot so si mislili, da jih bo. "Katera pa bo tista zadnja, ki jo bomo zaigrali?" so se ob tem spraševali člani narodnozabavne zasedbe.

"Zadetek ostaja. Tega ni mogoče izbrisati."

Kot so še zapisali člani ansambla, je bilo to le eno poglavje Zadetka. "In tudi Zadetek ostaja. Tega ni mogoče izbrisati. Ko bo naša ekipa skupaj in ko bomo skupaj zaigrali, bo to še zmeraj ostal Zadetek in naša skupna zgodba," so v čustvenem zapisu še pojasnili člani štajerske zasedbe, ki so jo sestavljali štirje glasbeniki. Na odru so zasedbo sestavljali Sebastijan, Matic, Luka in Sani, dva izmed njihovih kolegov, Oliver in Matevž, pa sta delovala v ozadju.

Člani štajerskega ansambla so se v objavi zahvalili vsem svojim podpornikom in oboževalcem ter ob fotografijah iz preteklih let zapisali, da upajo, da se z njimi kmalu ponovno kje srečajo, bodisi na odru, pod odrom ali pa kje drugje.

