Slovenska pevka Petra Zore je sporočila, da se po devetih letih poučevanja poslavlja od poklica učiteljice, zdaj se namreč želi v celoti posvetiti petju in ustvarjanju. Njen zadnji šolski dan je bil zanjo zelo čustven, sodelavci in učenci pa so ji ob slovesu pripravili vrsto presenečenj.

Da se poslavlja od šolskih klopi, je 36-letnica razkrila v objavi na družbenem omrežju Instagram, v kateri je zapisala, da je bil včerajšnji dan zanjo "res poseben". "Kot učiteljica sem v devetih letih spoznala ogromno čudovitih otrok in staršev, skupaj smo stkali nepozabne spomine, od smeha, solza, veselja, učenja do ne nazadnje tudi petja. Hvaležna sem za čudovit Vodnikov kolektiv, ki me je medse sprejel že od prvega dneva," je zapisala pod vrsto fotografij.

Za novo poglavje v svoji knjigi se je odločila, ker ji je tako narekovalo srce. "Nadaljujem pot, na katero me je srce vedno najmočneje klicalo – v glasbo. Odločila sem se, da stopim korak naprej in se v celoti posvetim svojemu petju in ustvarjanju," je še zapisala ter se zahvalila vsem, ki verjamejo vanjo in jo podpirajo: "Z veseljem vas vzamem s seboj tudi na svojo glasbeno pot."

Petro Zore poznamo kot pevko skupine Bomb Shell, ki deluje že od leta 2015. Sodelovala je tudi v peti sezoni televizijskega šova Znan obraz ima svoj glas, letos pa je bila med finalistkami izbora Femme Fatale. S skupino Bomb Shell je dvakrat nastopila na festivalu Melodije morja in sonca.

Skupina Bomb Shell deluje od leta 2015. Foto: Mediaspeed

