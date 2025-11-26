Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Sreda,
26. 11. 2025,
7.08

Osveženo pred

47 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
glasba šola učiteljica pevka Petra Zore

Sreda, 26. 11. 2025, 7.08

47 minut

Pevka Petra Zore se je s solzami v očeh poslovila od šolskih klopi

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Petra Zore | Za spremembo na karierni poti se je Petra Zore odločila, ker ji je tako narekovalo srce. | Foto Mediaspeed

Za spremembo na karierni poti se je Petra Zore odločila, ker ji je tako narekovalo srce.

Foto: Mediaspeed

Slovenska pevka Petra Zore je sporočila, da se po devetih letih poučevanja poslavlja od poklica učiteljice, zdaj se namreč želi v celoti posvetiti petju in ustvarjanju. Njen zadnji šolski dan je bil zanjo zelo čustven, sodelavci in učenci pa so ji ob slovesu pripravili vrsto presenečenj.

Da se poslavlja od šolskih klopi, je 36-letnica razkrila v objavi na družbenem omrežju Instagram, v kateri je zapisala, da je bil včerajšnji dan zanjo "res poseben". "Kot učiteljica sem v devetih letih spoznala ogromno čudovitih otrok in staršev, skupaj smo stkali nepozabne spomine, od smeha, solza, veselja, učenja do ne nazadnje tudi petja. Hvaležna sem za čudovit Vodnikov kolektiv, ki me je medse sprejel že od prvega dneva," je zapisala pod vrsto fotografij.

Za novo poglavje v svoji knjigi se je odločila, ker ji je tako narekovalo srce. "Nadaljujem pot, na katero me je srce vedno najmočneje klicalo – v glasbo. Odločila sem se, da stopim korak naprej in se v celoti posvetim svojemu petju in ustvarjanju," je še zapisala ter se zahvalila vsem, ki verjamejo vanjo in jo podpirajo: "Z veseljem vas vzamem s seboj tudi na svojo glasbeno pot."

Petro Zore poznamo kot pevko skupine Bomb Shell, ki deluje že od leta 2015. Sodelovala je tudi v peti sezoni televizijskega šova Znan obraz ima svoj glas, letos pa je bila med finalistkami izbora Femme Fatale. S skupino Bomb Shell je dvakrat nastopila na festivalu Melodije morja in sonca.

Skupina Bomb Shell deluje od leta 2015. | Foto: Mediaspeed Skupina Bomb Shell deluje od leta 2015. Foto: Mediaspeed

Preberite tudi:

Tanja Žagar
Trendi Tanja Žagar na oder pripeljala sina Karla #video
Ariana Grande
Trendi Odločila se je, da ne bo več pevka
Veronika Strnad, pevka
Trendi Veronika Strnad: Svoj prvi album sem želela ustvariti v maternem jeziku
glasba šola učiteljica pevka Petra Zore
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.