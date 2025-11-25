ZDA svarijo: Razmere so nevarne. Letalske družbe množično odpovedujejo polete.

Zaostrovanje odnosov med ZDA in Venezuelo povzroča skrbi tudi v letalskem prometu. Ameriška uprava za varnost v zračnem prometu (FAA) je pretekli petek letalske družbe, ki potujejo v venezuelski zračni prostor, opozorila na potencialno nevarne razmere in pozvala, naj bodo zaradi slabšanja varnosti ter povečanih vojaških aktivnosti v Venezueli in okrog nje previdne. Več mednarodnih letalskih družb je zato v zadnjih dneh odpovedalo svoje polete v Venezuelo. Kot odgovor na to je venezuelski letalski inštitut letalskim družbam zagrozil, da morajo v 48 urah ponovno vzpostaviti polete v državo, sicer tvegajo izgubo odobritve letenja, je sporočilo Mednarodno združenje zračnih prevoznikov (IATA).

Ameriška uprava za varnost v zračnem prometu (FAA) je pretekli petek opozorila na "slabšanje varnostnih razmer in povečano vojaško aktivnost v Venezueli in okolici". Kot so navedli, bi lahko trenutne razmere predstavljale tveganje za letala na vseh višinah.

Številne mednarodne letalske družbe so zato odpovedale polete v Venezuelo. Španski prevoznik Air Europa je v ponedeljek sporočil, da odpoveduje svojih pet tedenskih poletov med Madridom in Caracasom, dokler se razmere ne normalizirajo. Enako letalsko povezavo je začasno ustavila tudi letalska družba Airline Plus Ultra.

Tudi španski prevoznik Iberia je konec tedna sporočil, da začasno ustavlja svoje polete v Venezuelo, s čimer se je pridružil letalskim družbam, kot so brazilski Gol, kolumbijska Avianca in portugalski TAP Air. Tiskovni predstavnik Iberie je v ponedeljek pojasnil, da bo začasna ustavitev letalske povezave trajala vsaj do 1. decembra. Turkish Airlines je medtem odpovedal polete do petka.

Clear airspace: as of a few hours ago, flights that would normally pass through Venezuelan airspace began re-routing. Current examples: https://t.co/LceRaWBUJW pic.twitter.com/estuB42n4V — Flightradar24 (@flightradar24) November 23, 2025

Zaradi trenutnega stanja je venezuelski letalski inštitut mednarodne letalske družbe obvestil, da morajo v 48 urah ponovno vzpostaviti polete v državo, sicer tvegajo izgubo odobritve letenja, je sporočilo Mednarodno združenje zračnih prevoznikov (IATA).

IATA, ki zastopa približno 350 letalskih prevoznikov, je potezo venezuelskih oblasti kritiziralo in opozorilo, da bo odločitev "še dodatno zmanjšala povezljivost s to državo, ki je že tako najmanj povezana v regiji".

Zaostrovanje odnosov

V zadnjih nekaj mesecih se razmere med ZDA in Venezuelo zaostrujejo. Američani množično kopičijo svoje vojaške sile na tem območju, vključno z največjo letalonosilko ameriške mornarice. Ameriška vojska po ukazih Donalda Trumpa od septembra še naprej napada plovila, ki naj bi jih mamilarski karteli uporabljali za tihotapljenje drog.

Venezuelske oblasti vse zanikajo in sumijo, da je kopičenje ameriških vojaških sil del prizadevanja za strmoglavljenje venezuelskega predsednika Nicolasa Madure.