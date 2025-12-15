Škotski igralec pikada Cameron Menzies je po porazu v prvem krogu prvenstva v pikadu PDC proti 20-letnemu debitantu Charlieju Manbyju izgubil živce. Po porazu je jezno začel udarjati po mizi s pijačo in prizorišče zapustil z okrvavljeno roko. Pozneje se je opravičil z zapisom na družbenem omrežju, v katerem je med drugim zapisal, da ga je močno prizadela smrt strica, a je ne želi izrabljati kot izgovor za svoje nesprejemljivo obnašanje.

Cameron Menzies si razpleta dvoboja s Charliejem Manbyjem ni zamišljal na tak način, pa tudi tega, kar je sledilo po njegovem porazu z 2:3, ne.

Šestindvajseti nosilec iz Škotske, ki je vodil z 1:0 in 2:1, je po preobratu in zmagi tekmeca jezno večkrat udaril po mizi s pijačo. 36-letnika so kamere ob odhodu s tekmovališča, ko se je opravičil občinstvu v Alexandra Palaceu, kamere ujele z okrvavljeno desno roko.

Izpad Menziesa po porazu:

If only Cameron Menzies could hit his doubles as good as he hit this table then he would be a decent darts player.

pic.twitter.com/Cv3zNYGiWC — _shaunmiller_ (@_shaunmiller_) December 15, 2025

Ob odhodu se je opravičil, pozneje pa v javnost poslal še zapis. Foto: Reuters

Stričeve smrti ne želi izrabljati kot izgovor

Škota so odpeljali v bolnišnico, pozneje pa se je oglasil z javnim opravičilom. "Najprej bi se rad opravičil za to, kar se je zgodilo. Žal mi je, da sem se odzval, kot sem se. To ni izgovor, ampak v zadnjem času se je dogajalo veliko stvari. Mislim, da je na koncu vse skupaj postalo preveč. Zame ni bilo lahko, saj je moj stric Gary pred kratkim umrl. Videl sem ga štiri dni pred smrtjo in njegov pogled mi je dal vedeti, koliko misli name. Imel me je za sina. Če bi premagal Charlieja, bi bil moj drugi dvoboj na dan Garyjevega pogreba in to me je v zadnjih dneh spremljalo. Ponavljam, da to ni izgovor za moje dejanje na odru. Ne želim, da me ljudje vidijo na tak način. Da, včasih sem lahko čustven, ampak ne na tak način. Moje obnašanje ni bilo primerno. Ne želim zmanjševati pomena Charliejeve zmage, igral dobro, zaslužil si je zmago," je v svojem opravičilu zapisal 36-letnik.