Slovenske železnice z nakupom 20 potniških vagonov in štirih novih večsistemskih lokomotiv nadaljujejo posodobitev voznega parka. Po besedah direktorja SŽ-Potniški promet Mihe Butare in ministra Bojana Kumra s tovrstnimi naložbami izboljšujejo kakovost javnega potniškega prometa. Posel je vreden 97 milijonov evrov.

"S tem uresničujemo četrto fazo razvoja potniškega prometa v mednarodnem okolju. Naš cilj je, da v naslednjih treh do štirih letih postanemo glavna prestopna točka iz jugovzhodne Evrope v zahodno in severno Evropo in ravno ta posel nam bo to omogočil," je ob podpisu pogodbe izpostavil Miha Butara.

Kot je pojasnil, so vagoni bolj udobni in nizkopodni, kar bo omogočalo lažji dostop gibalno oviranim osebam. "S tem prenavljamo vozni park, ki je bil precej zastarel," je ponovil.

Do 200 kilometrov na uro

Gre za štiri interoperabilne električne lokomotive Siemens Vectron, namenjenih vleki mednarodnih potniških vlakov. Lokomotive bodo opremljene z najsodobnejšim varnostnim sistemom ETCS in bodo omogočale delovanje v osmih državah (Sloveniji, Avstriji, Hrvaški, Madžarski, Srbiji, Nemčiji, Češki in Italiji do Trsta), brez potrebe po menjavi na mejnih postajah. Njihova najvišja hitrost bo 200 kilometrov na uro.

Ob nakupu novih vlakovnih kompozicij je izpostavil, da se obenem zaključuje prevzem še zadnjih od 72 Stadlerjevih vlakov.

Direktor SŽ-Potniški promet Miha Butara Foto: Srdjan Cvjetović S tovrstnimi nakupi ciljajo na učinkovit javni prevoz. V prihodnje nameravajo po njegovih besedah investirati še v 40 do 45 novih vlakov, s čimer bi se še bolj približali evropskim standardom.

Posel je vreden okoli 97 milijonov evrov, ministrstvo za okolje, podnebje in energijo bo iz sklada za podnebne spremembe prispevalo 44 milijonov evrov.

Minister Kumer: Imamo še ogromno dela

Tudi minister Bojan Kumer je poudaril, da z novimi vlaki izboljšujejo kakovost javnega potniškega prometa, kar bo po njegovi oceni vodilo tudi v rast števila potnikov. Kot je dodal, s tovrstnimi ukrepi znižujejo mobilnostno revščino, pri čemer je izpostavil še izboljšave zakonodaje.

Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer Foto: Srdjan Cvjetović Minister je dodal, da je bila Slovenija na repu EU po prevoženih kilometrih v javnem potniškem prometu. "Zdaj se vendarle premikamo navzgor, kar nas seveda veseli, imamo pa še ogromno dela," je dodal.

Prečkanje meja brez ovir

Direktor Siemens Mobility Slovenia Alep Napast je poudaril, da njihovo podjetje že 25 let ponosno sodeluje s SŽ pri obnovi oziroma modernizaciji železniškega prometa in med drugim poudaril, da kompozicije s svojo večsistemsko zasnovo omogočajo prečkanje meja brez ovir, torej brez prekinitve z varnostnimi sistemi.

Izvršni direktor Skupine Magyar Vagon Laszlo Ludvig pa je poudaril, da bo ta izvozni projekt za Slovenijo omogočil skupini Magyar Vagon, da se uveljavi ne le na domačem trgu, temveč tudi mednarodno z domače razvito serijo vagonov IC+.

Foto: Srdjan Cvjetović Dobava novih vagonov je načrtovana med junijem in oktobrom 2028, dobava lokomotiv pa med aprilom in majem 2027.

Foto: Srdjan Cvjetović