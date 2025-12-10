Ameriške sile so ob obali Venezuele prestregle in zasegle tanker z nafto, ki je bil pod sankcijami, so za Reuters potrdili številni viri. Gre za potezo, ki pomeni resno stopnjevanje napetosti med državama.

Ameriški predsednik Donald Trump je dogodek na kratko komentiral na okrogli mizi v Beli hiši. "Pravkar smo zasegli ogromen tanker ob Venezueli. To je največji tanker, kar so jih kdaj zasegli," je na kratko dejal, nato pa nadaljeval z govorjenjem o drugih temah.

BREAKING: Trump just claimed the U.S. has seized the largest oil tanker ever off the coast of Venezuela, and hinted that more things are happening that we’ll find out about them soon.



What on earth is he talking about?



Is he now bragging about seizing foreign oil and preparing… pic.twitter.com/obYo77jR8b — Brian Krassenstein (@krassenstein) December 10, 2025

Državno naftno podjetje Petroleos de Venezuela SA in venezuelski ministrstvi za nafto in informiranje se nista takoj odzvala na prošnje Reutersa za komentar.

Zaseg bi lahko Venezueli precej otežil izvoz nafte, saj bodo drugi prevozniki zdaj verjetno bolj previdni pri prevozu venezuelskih pošiljk. Večina venezuelske nafte roma na Kitajsko, pogosto prek posrednikov, z velikimi popusti zaradi tveganja sankcij.

Washington stopnjuje pritisk na Madura

Nicolas Maduro ZDA obtožuje, da jim gre samo za to, da bi se poceni polastile venezuleskih naftnih zalog, ki so med največjimi na svetu. Foto: Reuters Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je okrepila pritisk na venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, ki ga obtožuje vodenja mamilarske kartelne združbe. Pentagon je izvedel več kot 20 racij na ladjah, za katere trdi, da tihotapijo droge, v vodah blizu Venezuele in Kolumbije, pri čemer je bilo ubitih več kot 80 osumljencev.

Trump je večkrat dejal, da bi ZDA lahko izvedle napade na kopnem in da so Madurovi "dnevi šteti", ter dodal, da ne izključujejo možnosti kopenske invazije.

Madurova vlada trdi, da so dejanja ZDA poskus zasega venezuelskih naftnih rezerv, ki so med največjimi na svetu. Novica o zasegu tankerja je prišla na isti dan, ko je María Corina Machado, ki vodi venezuelsko opozicijo proti Maduru, prevzela Nobelovo nagrado za mir.

Spomnimo, da so ZDA v zadnjih nekaj mesecih v Karibih napotile dodatne sile in iz Sredozemlja preusmerile največjo letalonosilko na svetu, USS Gerald R. Ford, ki ji sledijo še druge vojne ladje in bombniki dolgega dometa.

Maduro poziva državljane k mobilizaciji

V zadnjih mesecih je Maduro pozval Venezuelce, naj se združijo proti ameriškim grožnjam in naj se pridružijo civilni milici. Na mejo s Kolumbijo, v nekatere obalne države in na en otok je napotil tudi vojake, ladje, letala in brezpilotne letalnike.

PDVSA, državno naftno podjetje, nadzoruje naftno industrijo v državi in ​​sodeluje z mednarodnimi partnerji, vključno z ameriškim Chevronom iz Houstona, pri vrtanju na več lokacijah v Venezueli.

V skladu s trenutno ureditvijo Chevron plačuje vladi delež nafte, ki jo proizvede skupaj s PDVSA prek skupnih projektov obeh podjetij. Dovoljenje, ki ga je izdalo ameriško ministrstvo za finance, ameriško podjetje izvzema iz sankcij.