A. P. K., STA

Sreda,
10. 12. 2025,
17.25

1 ura, 24 minut

Ženska na poti v bolnišnico rodila v samovozečem taksiju

taxi, samovozeč taksi, vozilo, Waymo | Nosečnica je v ponedeljek zvečer na poti v klinični center v San Franciscu rodila v samovozečem taksiju. | Foto Guliverimage

Nosečnica je v ponedeljek zvečer na poti v klinični center v San Franciscu rodila v samovozečem taksiju.

Foto: Guliverimage

Nosečnica je v ponedeljek zvečer na poti v klinični center v San Franciscu rodila v samovozečem taksiju, ki jih je v tem ameriškem mestu ob zahodni obali ZDA vse več, poročajo ameriški mediji.

V kliničnem centru so to potrdili z besedami, da je k njim prišla mati z novorojenčkom.

Iz Googlove hčerinske družbe Waymo so sporočili, da je njihova ekipa za podporo na daljavo v vozilu ugotovila nenavadne dejavnosti in poklicala potnico. Po telefonu so poklicali tudi nujno medicinsko pomoč, a je samovozeči taksi prišel v klinični center pred reševalci.

Vozilo so nato zaradi čiščenja takoj umaknili iz uporabe.

