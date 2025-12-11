Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Četrtek,
11. 12. 2025,
0.21

Osveženo pred

51 minut

Kia

Četrtek, 11. 12. 2025

51 minut

Kia seltos

Kia razkrila novega seltosa, prvič ga bodo pripeljali tudi v Slovenijo

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Foto Kia

Foto: Kia

Kia bo prihodnje leto v Slovenijo prvič pripeljala športni terenec seltos.

Kia je razkrila drugo generacijo globalno zelo uspešnega modela seltos, ki ga bodo prihodnje leto pripeljali tudi v Evropo in seveda tudi v Slovenijo. Seltos sodi med modela niro in sportage - dolg je 4,43 metra, širok 1,83 metra, medosna razdalja pa znaša 2,69 metra. Primerljiv je predvsem z nirom in bo za Kio odgovor na avtomobile kot je novi volkswagen T-roc.

Pogon bencinski, prihaja tudi hibrid

Seltosa bodo poganjali klasični motorji. To sta 1,6-litrski bencinski motor T-GDI (180 ali 193 “konjev”) in dvolitrski atmosferski bencinski motor (149 “konjev”). Na voljo bosta tako dvokolesni kot štirikolesni motor, menjalnik bo samodejni - izbirati bo mogoče tip CVT ali osemstopenjskega. Naknadno bo med pogoni tudi hibrid.

Kia namerava s seltosom v Evropi še okrepiti svojo ponudbo športnih terencev. Sportage je najpomembnejši model in bo zdaj dobil v seltosu pomembno okrepitev. Kia v Evropi letno proda okrog 150 tisoč sportagov, zdaj pa načrtujejo temu dodati še 60 tisoč seltosov letno. To so seveda podatki za Evropo - Kia je letos globalno prodala več kot pol milijona seltosov prve generacije.

Seltos v Slovenijo prihaja že prihodnje leto. 

Kia seltos | Foto: Kia

kia seltos Kia
