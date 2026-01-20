Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

20. 1. 2026
Mraz in vzdrževanje avtomobilov

Mraz in vse več klicev na pomoč: testi razkrili stanje akumulatorjev v Sloveniji

Vžig motorja kabli akumulator | Foto Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Ob nizkih temperaturah v zadnjem obdobju se je povečalo število avtomobilov z okvarjenimi akumulatorji.

Poletni in zimski meseci so obdobja, ko AMZS klicni center prejme največ klicev, mehaniki za pomoč na cesti pa opravijo največ intervencij. Analiza razlogov za posredovanja v letu 2025 kaže, da so tudi lani prevladovale težave z akumulatorjem in zagonom vozila, z motorjem in izpuhom ter težave s krmiljenjem, vzmetenjem in zavorami.

Tudi v letu 2025 so pri AMZS pomoči na cesti prednjačile težave z akumulatorjem in zagonom vozila, katerih delež je med vsemi razlogi za intervencijo predstavljal 31,7 odstotka (%). Sledile so težave z motorjem in izpuhom (22,7 %), s krmiljenjem, vzmetenjem in zavorami (16,7 %), šele nato so bile po pogostosti na vrsti nesreče (6 %). 

Prvi tedni novega leta so to statistiko potrdili, zaradi nizkih temperatur pa je bilo težav z avtomobili še več. Letos so zabeležili približno 40 odstotkov primerov pomoči na cesti kot v enakem obdobju lani, oziroma 150 odstotkov več primerov, kot je bilo lansko dnevno povprečje.

Skoraj polovica testiranih akumulatorjev je zrela za menjavo

Pri AMZS razkrivajo, da njihovi mehaniki polovico vseh okvar lahko odpravijo na mestu okvare. Okvare so torej v tem primeru manjše in pogosto se jim je mogoče izogniti s preventivnimi ukrepi. 

Zanimivi so namreč podatki, v kakšnem stanju so v povprečju akumulatorji v slovenskih avtomobilih. Med testiranimi akumulatorji v AMZS servisnih centrih so le dobri polovici (54 % od 1.160 testiranih) svetovali nadaljnjo vožnjo brez menjave akumulatorja v bližnji prihodnosti. Več kot 18 % testiranih akumulatorjev bi morali takoj zamenjati, slabim 27 % lastnikom avtomobilov pa so menjavo svetovali v bližnji prihodnosti. 

akumulator AMZS
