Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

19. 1. 2026
Mark Škulj Boštjan Avbelj avtošport Slovenija 2026 Alpacem reli šov

Alpacem reli šov

Dirkaška akcija v kamnolomu: tesna zmaga favorita Avblja pred izzivalcem Škuljem

Alpacem reli šov | Foto AMD Gorica

Foto: AMD Gorica

Boštjan Avbelj in Mark Škulj sta bila vodilna voznika druge izvedbe Alpacem reli šova v Anhovem pri Novi Gorici.

Pri AMD Gorica so v Anhovem uspešno izpeljali drugi makadamski reli šov Alpacem, ki je letos privabil še precej bolj kakovostno zasedbo kot v lanskem letu. Na makadamski progi sta se za zmago potegovala prvi favorit Boštjan Avbelj (škoda fabia RS rally2, sovoznik Damijan Andrejka) in njegov mladi izzivalec Mark Škulj (škoda fabia RS rally2, sovoznica Pia Šumer).

Video – dirkaška akcija iz kamnoloma v Anhovem

Avbelj tik pred Škuljem

Avbelj je dobil prve tri od štirih hitrostnih preizkušenj, a vsako s prednostjo le dobrih treh sekund. Na četrti je bil Škulj hitrejši za dve desetinki sekunde, tako da je Avbelj dirko dobil s prednostjo 10,4 sekunde. To je za Avblja prva zmaga na slovenski dirki po letu 2019, saj zadnja leta nastopa predvsem v italijanskem državnem prvenstvu – to ostaja glavni cilj tudi v letošnji sezoni. 

Tretje mesto je v Anhovem osvojil Italijan Giovanni Toffano (škoda fabia RS rally2, sovoznik Matteo Gambasin), četrti pa je bil Aljoša Novak (škoda fabia RS rally2, sovoznica Dora Ravenščak). V prvi deseterici je bil med Slovenci še Mitja Petrovčič (semog) na sedmem mestu. 

Napeto tudi v ozadju

V razredu 5 je slavil domačin Jan Mrevlje (honda civic, sovoznik Manuel Šavli) in to kljub dejstvu, da je prvo hitrostno preizkušnjo končal le s tremi kolesi. 

Napeto je bilo v razredu 4, kjer je Nejc Juteršek (suzuki baleno, sovoznica Laura Kobal) zmagal s prednostjo le 1,5 sekunde pred Tomažem Megličem (suzuki baleno, sovoznik Klemen Šavli). Četrta je bila ženska posadka Petra Marc – Rebeka Kobal (suzuki baleno).

Alpacem reli šov | Foto: AMD Gorica Foto: AMD Gorica Alpacem reli šov | Foto: AMD Gorica Foto: AMD Gorica

Alpacem reli šov | Foto: AMD Gorica Foto: AMD Gorica Alpacem reli šov | Foto: AMD Gorica Foto: AMD Gorica Alpacem reli šov | Foto: AMD Gorica Foto: AMD Gorica Alpacem reli šov | Foto: AMD Gorica Foto: AMD Gorica Alpacem reli šov | Foto: AMD Gorica Foto: AMD Gorica Alpacem reli šov | Foto: AMD Gorica Foto: AMD Gorica Alpacem reli šov | Foto: AMD Gorica Foto: AMD Gorica

Mark Škulj Boštjan Avbelj avtošport Slovenija 2026 Alpacem reli šov
