St. M., STA

Ponedeljek,
19. 1. 2026,
9.33

Hajdina požar

Po tragediji v Dražencih so se oglasili na občini

St. M., STA

Na hajdinski občini so se po besedah župana Glažarja že v nedeljo takoj po tragičnem dogodku organizirali in naredili štab, v katerem bo vsak poskrbel za svoje področje, hiša pa po požaru do obnove zagotovo ne bo uporabna.

Foto: STA

Na hajdinski občini so se po besedah župana Glažarja že v nedeljo takoj po tragičnem dogodku organizirali in naredili štab, v katerem bo vsak poskrbel za svoje področje, hiša pa po požaru do obnove zagotovo ne bo uporabna.

Foto: STA

Po nedeljski hudi tragediji v Dražencih, kjer je v požaru v stanovanjski hiši umrl petletni otrok, triletnika pa zdravijo v mariborski bolnišnici, so svojcem na pomoč priskočili tudi na Občini Hajdina. Kot je povedal župan Stanko Glažar, so družini že zagotovili nadomestno bivališče, saj njihova hiša po požaru ni primerna za bivanje.

Policija vzrok požara še vedno preiskuje, so pa na Policijski upravi Maribor danes povedali, da je po zadnjih informacijah življenje triletnika še vedno ogroženo oziroma je njegovo zdravstveno stanje resno.

Na hajdinski občini so se po besedah župana Glažarja že v nedeljo takoj po tragičnem dogodku organizirali in naredili štab, v katerem bo vsak poskrbel za svoje področje, hiša pa po požaru do obnove zagotovo ne bo uporabna.

"Nadomestno namestitev za družino imamo zagotovljeno, danes bomo prek občinskega Rdečega križa odprli transakcijski račun, tako da bodo mogoče tudi donacije. Za osnovna finančna sredstva bomo tudi poskrbeli, tako da bomo, kolikor v teh razmerah lahko, tudi naredili," je dejal župan Hajdine. Prizadeta družina je po županovih navedbah noč preživela pri sorodnikih.

Glažar je ob tem družini izrekel sožalje in povedal, da gre za veliko tragedijo, ne le za družino in Dražence, pač pa celotno občino. Ob tem je izrazil upanje, da bo poškodovani otrok čim hitreje okreval.

