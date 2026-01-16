Ta konec tedna bo v kamnolomu Alpacem v Anhovem potekala prva avtošportna prireditev leta. V konkurenci bo s štartno številko ena tudi Boštjan Avbelj, zadnja leta mednarodno najuspešnejši slovenski avtošportnik.

Prireditev v kamnolomu v Anhovem organizira AMD Gorica in ne šteje za točke državnega prvenstva. Tako imenovani reli šov je zapolnitev mrtvega dela sezone in priprava za poznejše dirke za državno prvenstvo. Novogoričani bodo prireditev organizirali drugič, tako da gre za nadgradnjo lanske premiere. V kamnolomu je organizirana ena hitrostna preizkušnja, ki jo bodo vozili štirikrat (enkrat v soboto, trikrat v nedeljo). Skupna dolžina znaša 42 kilometrov.

Priprava tekmovalne proge Foto: AMD Gorica

Avbelj je tudi konec lanskega leta zmagal na makadamskem reliju Prealpi Mastershow v Italiji. Foto: MS Munaretto Organizatorji pričakujejo okrog 50 posadk z raznovrstnimi avtomobili. Najbolj veseli vrnitev Boštjana Avblja (škoda fabia RS rally2, sovoznik Damijan Andrejka), ki zadnja leta navdušuje le na relijih v Italiji.

Tam je tudi že zmagal na nekaterih makadamskih relijih in je prvi favorit prireditve. Glavna tekmeca bosta Mark Škulj (škoda fabia RS rally2, sovoznica Pia Šumer) in Aljoša Novak (škoda fabia RS rally2, sovoznica Dora Ravenšćak).

Avbelj v Sloveniji uradno spet po skoraj sedmih letih

Na uradnih dirkah je Boštjan Avbelj v Sloveniji zadnjič vozil leta 2019, in sicer na reliju v Novi Gorici. V tisti sezoni je dobil dva relija za slovensko državno prvenstvo. Pozneje smo ga videli tudi kot predvoznika na gorskohitrostni dirki v Podnanosu. Aljoša Novak je v Sloveniji zadnjič vozil leta 2021, ko je zmagal na prvi izvedbi relija v soški dolini. Mark Škulj je uveljavljeno ime s slovenskih relijev, na katerih je lani dosegel svojo prvo zmago v skupni razvrstitvi.

V soboto se bo prva hitrostna preizkušnja začela ob 14.30, v nedeljo pa ob 9. uri.

Fotoutrinki z lanskega Alpacem Rally Showa:

Foto: Ervin Kordič

Foto: Gregor Pavšič Foto: Ervin Kordič Foto: Ervin Kordič Foto: Ervin Kordič Foto: Ervin Kordič Foto: Gregor Pavšič