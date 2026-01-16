Opel imena manta in sicer v serijskem avtomobilu na podlagi koncepta elektromod, ne bo izdelal pred letom 2030.

V avtomobilski industriji smo v zadnjem obdobju priča obujanju nekoč slavnih avtomobilskih imen, ki jih proizvajalci bolj ali manj uspešno vračajo v povsem drugačne čase. Temu trendu se je želel priključiti tudi Opel. Že leta 2021 so napovedali povratek mante in nato tudi izdelali koncept elektromod, ki je prejel zelo dobre odzive.

Na ceste kvečjemu okrog leta 2030

Toda napovedi, da bo ta avtomobil na ceste pripeljal že “sredi desetletja”, so potihnile. Pojavile so se celo govorice, da je Opel ta načrt ukinil. To očitno ne drži, toda prioritete za Opel so drugje - naprej v prevetritvi corse in ostalih športnih terencev znamke. Nemci so nekoč nameravali do konca desetletja preiti zgolj na prodajo električnih avtomobilov, kar pa ni bilo izvedljivo.

Izvršni direktor Opla Florian Huettl je v pogovoru za nemški Der Spiegel zdaj potrdil, da še vedno razmišljajo o povratku mante. Tega avtomobila pa bo besedah Huettla na cestah ne bo pred letom 2030.

Opel je originalno manto prek dveh generacij izdeloval med leti 1970 in 1988. To je bil športno zasnovan kupe s pogonom na zadnji par koles.

Foto: Opel Foto: Opel