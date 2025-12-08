Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Ponedeljek,
8. 12. 2025,
9.45

Osveženo pred

55 minut

avtošport Slovenija 2026

Ponedeljek, 8. 12. 2025, 9.45

55 minut

Avtošport v Sloveniji

Kje in kdaj dirke v Sloveniji? Znani prvi datumi za leto 2026.

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Alpacem reli show | Že januarja nas čaka druga izvedba reli šova Alpacem, ki pa ne bo štel za točke državnega prvenstva. | Foto Ervin Kordič

Že januarja nas čaka druga izvedba reli šova Alpacem, ki pa ne bo štel za točke državnega prvenstva.

Foto: Ervin Kordič

Znan je prvi osnutek prireditev v avtomobilskem športu za sezono 2026 v Sloveniji.

Upravni odbor AŠSLO je potrdil osnutek koledarja za prihodnje leto, v katerem pa je za zdaj še nekaj neznank. Med potencialnimi možnostmi je vrnitev gorskohitrostne dirke na Planinskih ridah. 

  • Reli: v sezoni 2026 brez relija Soška dolina, nadomestil bi ga lahko aprilski reli Quattro River na Hrvaškem; koledar s sedmimi reliji je še v fazi dogovora. Ostale prireditve ostajajo. 
  • Gorske dirke: sezona se začne v Avstriji in na Hrvaškem, prva domača dirka je predvidena na Gorjancih, in sicer junija. Obstaja možnost organizacije gorske dirke na Planinskih ridah, ki bi jo pripravili julija. Zaradi obnove hitre ceste in dovoljenja za zaporo je gorska dirka Podnanos za zdaj načrtovana šele jeseni.
  • Krožne dirke: vse dirke v tujini
  • Drift: načrtovane so tri dirke v Sloveniji (Logatec, Krško, Koper) in ena dodatna v Avstriji (Greinbach)
  • Avtokros: načrtovane so tri dirke na Hrvaškem (Gambetići), če bo prišlo do podpisa pogodbe o uporabi zemljišča, nas konec maja čaka tudi dirka v Moravčah
  • Ostalo: prva dirka izven točk državnega prvenstva bo Alpacem Rally Show (16.–18. januar)

Osnutek koledarja z datumom 27. november 2025. | Foto: zajem zaslona Osnutek koledarja z datumom 27. november 2025. Foto: zajem zaslona

avtošport Slovenija 2026
