Kje in kdaj dirke v Sloveniji? Znani prvi datumi za leto 2026.

Znan je prvi osnutek prireditev v avtomobilskem športu za sezono 2026 v Sloveniji.

Upravni odbor AŠSLO je potrdil osnutek koledarja za prihodnje leto, v katerem pa je za zdaj še nekaj neznank. Med potencialnimi možnostmi je vrnitev gorskohitrostne dirke na Planinskih ridah.

Reli: v sezoni 2026 brez relija Soška dolina, nadomestil bi ga lahko aprilski reli Quattro River na Hrvaškem; koledar s sedmimi reliji je še v fazi dogovora. Ostale prireditve ostajajo.

v sezoni 2026 brez relija Soška dolina, nadomestil bi ga lahko aprilski reli Quattro River na Hrvaškem; koledar s sedmimi reliji je še v fazi dogovora. Ostale prireditve ostajajo. Gorske dirke: sezona se začne v Avstriji in na Hrvaškem, prva domača dirka je predvidena na Gorjancih, in sicer junija. Obstaja možnost organizacije gorske dirke na Planinskih ridah, ki bi jo pripravili julija. Zaradi obnove hitre ceste in dovoljenja za zaporo je gorska dirka Podnanos za zdaj načrtovana šele jeseni.

vse dirke v tujini Drift: načrtovane so tri dirke v Sloveniji (Logatec, Krško, Koper) in ena dodatna v Avstriji (Greinbach)

načrtovane so tri dirke v Sloveniji (Logatec, Krško, Koper) in ena dodatna v Avstriji (Greinbach) Avtokros: načrtovane so tri dirke na Hrvaškem (Gambetići), če bo prišlo do podpisa pogodbe o uporabi zemljišča, nas konec maja čaka tudi dirka v Moravčah

načrtovane so tri dirke na Hrvaškem (Gambetići), če bo prišlo do podpisa pogodbe o uporabi zemljišča, nas konec maja čaka tudi dirka v Moravčah Ostalo: prva dirka izven točk državnega prvenstva bo Alpacem Rally Show (16.–18. januar)

Osnutek koledarja z datumom 27. november 2025. Foto: zajem zaslona