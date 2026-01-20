Direktorica Inštituta 8. marec in pobudnica kampanje My Voice, My Choice Nika Kovač je na družbenih omrežjih delila zanimiv utrinek iz Davosa, kjer je povsem po naključju večerjala s slavno ameriško pevko Katy Perry. "Nisva se pogovarjali o poletih v vesolje. Govorili sva o delovanju Inštituta 8. marec in o Sloveniji," je sporočila Kovač.

Zaradi kampanje, ki je decembra dobila podporo Evropskega parlamenta, Nika Kovač v zadnjem času počne marsikaj, kar ji je tuje. Medtem ko čaka na odločitev Evropske komisije, ki bo 2. marca odločala o tem, ali bo na podlagi pobude pripravljen konkreten zakonodajni predlog, se je znašla na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu. "Na konferenci, ki pooseblja skoraj vse, s čimer se ne strinjam. Verjamem v obdavčitev bogatih, v močno javno zdravstvo in šolstvo. Kritična sem do sistema, v katerem živimo. Pa vendar sem tukaj, ker moram biti. Ker moramo v naslednjem mesecu na našo stran dobiti predsednike vlad in politike, ki so pripravljeni javno stati za pravico do varnega splava," je pojasnila.

Obljubila si je, da bo naredila vse, kar je v njeni moči

Ker Evropska komisija doslej še ni sprejela niti ene pobude, Kovač pravi, da "ni veliko verjetnosti, da bo potrdila našo". Ob tem je dodala, da se je proti njim obrnil celo papež, pa tudi "celotna mašinerija nekonservativnih gibanj". Zato je sama sebi obljubila, da bo naredila vse, kar je v njeni moči, da ubrani delo, ki so ga opravili do sedaj.

"In ta obljuba me je pripeljala do sem. Včeraj sem se za večerjo znašla za isto mizo z Justinom Trudeaujem, nekdanjim predsednikom vlade Kanade, in Katy Perry," je nadaljevala Kovač. Kot je pojasnila, so se pogovarjali o kampanji My Voice, My Choice, o dostopu do varnega splava ter o tem, kako smo v Sloveniji obranili Anhovo in se postavili po robu interesom kapitala.

Ob koncu večera je ugotovila, da se s slavno pevko – verjetno iz različnih razlogov – v tej skupini ljudi obe počutita nekoliko nenavadno, zato sta skupaj preživeli še nekaj časa. Nista se pogovarjali o poletih v vesolje, temveč o delovanju Inštituta 8. marec in o Sloveniji. "In nekje med vsem tem sem si ponovno potrdila: včasih moraš stopiti v prostore, ki ti niso domači, da poskusiš zaščititi tisto, v kar verjameš," je sklenila svoj zapis.