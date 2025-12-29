Letos smo v Sloveniji videli sedem relijev, tri gorske hitrostne dirke, dve dirki v avtokrosu in dve v tekmovanji driftu, ki so vsa potekala pod okriljem Zveze za avtošport AŠSLO. Kot smo že poročali, sta bili najbolj množični disciplini reli in gorske dirke. Vseh aktivnih voznikov je bilo blizu 300, temu pa lahko dodamo še več kot 90 sovoznikov v reliju.

Rok Turk je s sovoznico Blanko Kacin in moštvom Servis Podlesnik Rally Sport tudi letos osvojil državno prvenstvo v reliju. Foto: Uroš Modlic

Na dirkah državnega prvenstva je padlo kar nekaj mejnikov. Že osmi naslov državnega prvaka je osvojil Rok Turk (hyundai i20 rally2, sovoznica Blanka Kacin), kar je nov rekord v slovenskem reliju. Turk je še popravil rekord v številu zmag na relijih v razvrstitvi državnega prvenstva – teh ima zdaj 45.

Tudi Blanka Kacin je s sedmim naslovom državne prvakinje najuspešnejša med vsemi sovozniki. Od leta 2017 Turk le enkrat ni bil državni prvak.

Mark Škulj je s pomočjo sovoznice Pie Šumer postal najmlajši zmagovalec relija v Sloveniji. Foto: Gregor Pavšič

Po 33 letih smo dobili novega najmlajšega zmagovalca relija za državno prvenstvo v skupni razvrstitvi. Od aprila leta 1992 je rekord držal Darko Peljhan, letos pa ga je z zmago popravil 21-letni Mark Škulj (citroen C3 rally2, sovoznica Pia Šumer).

Pozitivno presenečenje sezone je bil Mitja Glasenčnik (renault clio rally3, sovoznik Matej Pistotnik), ki je bil tudi državni prvak Divizije 4. V reliju je nastopilo 18 mladih, kjer se je izkazal predvsem Mitja Velkavrh (renault clio rally5, sovoznica Nina Velkavrh Gorenc).

Boštjan Avbelj in Damijan Andrejka tudi letos z veliko odličnimi rezultati v italijanskem reliju. Foto: MS Munaretto

Uspešna vrnitev Mitje Velkavrha in njegove mame, sovoznice Nine Velkavrh Gorenc. Foto: Gregor Pavšič

Šele 17-letni dirkač je v Diviziji 1 zmagal na štirih relijih in bil vse do zadnjega v boju za naslov državnega prvaka v tem najbolj množičnem razredu. Velkavrh je lani spomladi doživel težko nesrečo na Hrvaškem, po kateri ga je skupaj z mamo, sovoznico čakalo težko in dolga okrevanje. To pa ni zmanjšalo odločenosti in ambicij Velkavrha, ki je nato letošnjo sezono vozil zrelo in brez napak. Naslov državnega prvaka v Diviziji 1 je moral sicer vseeno prepustiti Luki Brusu (renault clio rally5, sovoznik Tadej Zaljuberšek).

Dirkaško slovo Slavka Komela. Foto: Gregor Pavšič

Za mejnik posebne vrste je ob dirkaški upokojitvi pri 68 letih poskrbel Slavko Komel. Postal je najstarejši Slovenec, ki je vozil na reliju državnega prvenstva. Tilen Likar, ki je do zdaj najmlajši udeleženec relija za državno prvenstvo (16 let in šest mesecev), je letos pri 18 letih postal državni prvak Divizije 3 (ford fiesta ST, sovoznici Angela Habe in Jana Rudolf).

Mark Kastelic – po koncu uspešne sezone še test dirkalnika GT3 v Zandvoortu Foto: Osebni arhiv

Aleksander Bogunovič v španskem prvenstvu formule 4. Foto: Osebni arhiv

Avbelj je ponovno blestel v Italiji in pri tem ni bil edini

Med slovenskimi relisti je v tujini tudi letos največji pečat pustil Boštjan Avbelj (škoda fabia RS rally2), ki sicer vozi z italijansko licenco. Avbelj je bil deveti na reliju Roma di Capitale za evropsko prvenstvo in z majhnim zaostankom za najboljšimi (49 sekund za zmagovalcem). V italijanskem DP je končal na šestem mestu, enkrat je bil na stopničkah in dobil šest hitrostnih preizkušenj. Avbelj je s sovoznikom Damijanom Andrejko še tretjič osvojil prvenstvo IRC, prav tako pa je zmagal tudi v razvrstitvi Promotion v italijanskem prvenstvu.

Izključno v tujini je letos dirkal Mark Kastelic (mercedes AMG GT4). Največji izziv je bilo evropsko prvenstvo GT4, ob tem pa je Kastelic zmagal v italijanski seriji GT4 in bil v vrhu tudi iberijskega prvenstva. Ob koncu sezone je 18-letni Kastelic testiral tudi že dirkalnik GT3, kar je osnovna želja za sezono 2026. Za volanom dirkalnika GT4 je letos kljub malo izkušnjam zelo dober vtis pustil tudi Kyam Potež.

Aleksander Bogunovič je postal prvi Slovenec v prvenstvu formule 4 – kot novinec je dirkal v španskem prvenstvu.

Uspehe v tujini so beležile tudi slovenske ekipe. Moštvo Servis Podlesnik Rally Sport je s Simonom Wagnerjem osvojilo avstrijsko državno prvenstvo, IK Sport pa je nudil pomembno podporo Milleju Johanssonu pri naslovu mladinskega svetovnega prvaka v reliju.

Slovenci letos nismo imeli kandidata za stopničke v prvenstvu Clion Cup Bohemia. Nik Štefančič se je namreč iz clia preselil nazaj v pokalnega renault twinga. Z njim je postal prvak tako v razvrstitvi EuroCup kot slovenskem prvenstvu, v razvrstitvi Clio Cup Bohemia pa je bil med Slovenci najvišje Matic Preša na osmem mestu.

V nemškem gorskem hitrostnem prvenstvu je med športnimi prototipi prevladoval Patrik Zajelšnik, ki je član slovenskega društva V-Racing. Zajelšnik je bil nemški prvak v razvrstitvi svojega razreda, skupno pa je bil drugi. V evropskem gorskem hitrostnem prvenstvu je bil Matevž Čuden (porsche GT3 cup) tretji v Razredu 2.

Milan Bubnič je spet osvojil gorskohitrostno državno prvenstvo. Foto: Uroš Modlic

Matej Grudnik je z renault cliom E1 postal eden najhitrejših gorskih voznikov. Foto: Gregor Pavšič

Poleg relijev so doma navduševale tudi gorske hitrostne dirke. Množičnost je bila na zavidljivi ravni (skupaj s starodobniki celo nad relijem), navdušil pa je četveroboj za naslov državnega prvaka. Milan Bubnič (lancia delta) je vpisal še svoj dvanajsti naslov državnega gorskega prvaka, kar je seveda nov rekord. Bubniču so tekmeci sicer pošteno dihali za vrat, toda Pivčan je imel najboljše razmerje hitrosti in zanesljivosti. Bubnič je zmagal na dveh dirkah, Matej Grudnik (renault clio E1) pa na treh. Po eno zmago sta osvojila še Anže Dovjak (hyundai i30 TCR) in Matevž Čuden (porsche GT3 cup).

Naslov gorske državne prvakinje za Mašo Eržen v moški konkurenci razreda 5B. Foto: Gregor Pavšič Velika večina tekmovalcev na vozila v obeh razredih 5. V razredu 5A je v napetem zaključku državni prvak postal Primož Kavšek (citroen saxo) pred Miho Fabijanom (renault clio cup), v razredu 5B pa je z odličnim zaključkom sezone vse ugnala Maša Eržen (peugeot 306). V razredu 5B je vozilo 35, v razredu 5A pa 14 različnih voznikov.

V avtokrosu je bilo zelo napeto v najvišjem razredu Divizija 3, kjer sta imela z buggyji enako število točk Igor Kern in Robert Kociper. Ker je Kern večkrat zmagal, je svojemu bogatemu naboru uspehov dodal še en naslov. Priljubljen razred CrossCar so zaznamovale težave favoritov, kar pa je s pridom izkoristil Boštjan Jenc. Na stopničkah v tem razredu je bila letos tudi njegova hči Ana Jenc. Prvak Divizije 1A v avtokrosu je bil Žiga Kraševec (VW polo), v Diviziji 1 pa Aleksander Križman (mitsubishi lancer).

V državnem prvenstvu v driftu, ki je prvič potekalo pod okriljem AŠSLO, sta državna prvaka v Diviziji I Martin Grošelj, v Diviziji 2 pa Erik Jankovič. Skupaj je v obeh divizijah nastopilo 44 različnih tekmovalcev.

